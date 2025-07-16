“Eşkıya”nın Nevzat’ından kötü haber: Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti

Tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen ismi Emre Törün, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 52 yaşındaki oyuncunun hastalığı son evreye gelmiş ve karaciğerine sıçramıştı.

1996 yılında Kara Melek dizisiyle ekran kariyerine adım atan Törün, dört sezon boyunca bu yapımda yer aldı. Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan oyuncu, özellikle “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisindeki istihbaratçı Nevzat Çankırılı karakteriyle hafızalara kazındı.

Bir diğer dikkat çeken rolü ise Hudutsuz Sevda dizisindeki Şeref karakteri oldu. Her iki dizideki performansıyla da geniş bir izleyici kitlesinin takdirini kazandı.

Tedavi süreci boyunca hastalığa karşı mücadele eden Törün, son isteği doğrultusunda Akçay’a götürüldü ve orada hayatını kaybetti.