Eurovision 2025'i Avusturya kazandı, İsrail protesto edildi!

Bu yıl Basel'de 69'uncusu düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, İsrail temsilcisi Yuval Raphael'in performansı sırasında seyircilerden yoğun yuhalama sesleri yükseldi. Protestocular, Filistin bayrakları açarak Gazze'deki saldırılara tepki gösterdi. Ancak dikkat çeken bir detay, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) canlı yayında yuhalama seslerini sansürleyip yerine alkış sesleri vermesi oldu. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı buldu.

İsviçre Yayın Kurumu'nun (SRG SSR) haberine göre, Raphael’in performansının sonunda iki kişi bariyerleri aşarak sahneye çıkmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri tarafından durdurulan eylemcilerden biri, sahneye boya atarken, her iki gösterici de gözaltına alındı. Organizasyon yetkilileri, sahnedeki aksamanın kısa sürede giderildiğini açıkladı.

EUROVISION 2025'İN KAZANANI AVUSTURYA OLDU

Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde Norveç, Lüksemburg, Estonya, İsrail, Litvanya, İspanya, Ukrayna, Birleşik Krallık, Avusturya, İzlanda, Letonya, Hollanda, Finlandiya, İtalya, Polonya, Almanya, Yunanistan, Ermenistan, İsviçre, Malta, Portekiz, Danimarka, İsveç, Fransa, San Marino ve Arnavutluk sahne aldı.

Jüri ve seyirci oylarının sonucunda Avusturya’yı temsil eden JJ, "Wasted Love" isimli şarkısıyla toplamda 436 puan alarak birinciliği elde etti. İsrail 357 puanla ikinci olurken, Estonya ise 356 puanla üçüncü sırada yer aldı. Avusturya’nın zaferi, Basel'de coşkuyla kutlandı.

İSPANYA'DAN GAZZE’YE DESTEK MESAJI

İspanya devlet televizyonu RTVE, Eurovision sırasında sosyal medya hesaplarından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. İspanyolca ve İngilizce olarak yayımlanan mesajda, "İnsan hakları söz konusu olduğunda, sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet." ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük destek gördü.

Yarışmanın düzenlendiği Basel’de, final öncesinde de geniş katılımlı protestolar gerçekleşti. Barfüsserplatz Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail’in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi. Eylemciler, Eurovision’un organizatörü Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) seslenerek İsrail’in yarışmadan çıkarılmasını talep etti. “İsrail’in ihraç edilmemesi Eurovision’u boykot sebebidir” ifadeleriyle protestolarını sürdürdüler.

EBU ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİNE MARUZ KALDI

Eurovision’un organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği (EBU), 2022’den bu yana Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’yı yarışmadan men ederken, İsrail’e aynı yaptırımı uygulamaması sebebiyle eleştirilerin odağı haline geldi. Aktivistler, EBU’yu "ikiyüzlülük" ve "çifte standart" ile suçladı.