Garibin Tepe'de ortaya çıkarıldı! O heykelin sırrı çözülecek

Van kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta, Ayanis Kalesi'ne ise yalnızca 3 kilometre mesafedeki Garibin Tepe’de önceki yıl başlatılan kurtarma kazılarında keşfedilen tarihi alanda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, Van Müzesi öncülüğünde ve Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı'nın bilimsel danışmanlığında sürdürülen kazılar, bu yıl özellikle tepenin güney kesiminde yoğunlaştırıldı.

Araştırmalar sırasında, daha önce ortaya çıkarılan anıtsal yapı grubunun yanı başında, 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde, yaklaşık bir ton ağırlığında bazalt bir heykel bulundu. Boyun kısmı kırık olan ve oldukça anıtsal bir esere ait olduğu değerlendirilen heykel, Van Müzesi'ne taşınarak restorasyon sürecine alındı. Heykelin gizemini çözmek için Ankara’dan gelecek uzman ekip tarafından detaylı bir inceleme yapılması planlanıyor.

'ÇOK ÇARPICI BİR ÖRNEK'

Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Van’ın Garibin Tepe bölgesinde süren kazı çalışmalarında oldukça dikkat çekici arkeolojik buluntular elde edildiğini açıkladı. Bu yıl, özellikle tepenin güney kısmında yoğunlaştırılan kazılarda yeni keşifler yapılırken, Işıklı, 1995 yılındaki kurtarma kazılarında bölgede bir aslan heykeline rastlandığını hatırlattı.

Urartu arkeolojisinin en az bilinen alanlarından birinin heykel sanatı olduğunu ifade eden Işıklı, “Urartularda plastik sanat ürünlerine dair elimizde çok sınırlı veri var; metal ya da taş heykel örnekleri oldukça az sayıda. Geçmiş kazılarda aslan heykeline ait bazı parçalara ulaşmıştık. Bu yıl ise bizi şaşırtan, bazalt taşından işlenmiş ve Urartu'nun heykel sanatına dair çok etkileyici bir örnek ortaya çıktı," dedi.

'ÇOK HEYECANLIYIZ'

Heykelin ne anlama geldiği ve neye benzediğine ilişkin soruların müzedeki detaylı çalışmanın ardından cevap bulacağını belirten Işıklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Masif blok halinde işlenmiş bir heykel ile karşı karşıyayız. Ne olduğu konusunda şu an net bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü çok stilize işlenmiş, yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde anıtsal bir heykel. Heykeli Van Müzesi'ne taşıyoruz. Orada gerekli ön çalışmalar, müdahaleler yapılacak. Restore edildikten sonra hakkında bilgi sahibi olabileceğiz. Urartu'nun çok az ünik eserle temsil edildiği bir alanda ve çok çarpıcı bir buluntu."

Garibin Tepe'nin bu nedenle heyecan verici bir yer olduğunu vurgulayan Işıklı şu ifadeleri kullandı: