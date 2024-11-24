Gölpınar Hitit Barajı, Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi’ne girdi

Bakan Yumaklı, Çorum'un Alacahöyük antik şehrinde bulunan Gölpınar Hitit Barajı'nın, Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID) tarafından Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'ne alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, 3 bin 324 yıllık barajın, ICID tarafından Sidney’de düzenlenen 75. Uluslararası Yönetim Kurulu Toplantısı'nda ödül alarak bu prestijli listeye dahil olduğunu duyurdu.

TÜRKİYE'DEN İKİ ESER DÜNYA MİRASI SULAMA YAPILARI LİSTESİNDE

Gölpınar Hitit Barajı'nın bu prestijli listeye dahil olması, Türkiye'nin tarihi sulama yapıları konusunda önemli bir adım atmasına olanak sağladı. Geçen yıl, Van'da yer alan 2 bin 800 yıllık Şamran Kanalı da aynı listeye girmeyi başarmıştı. Böylece, Türkiye'den Dünya Mirası Sulama Yapıları Listesi'nde yer alan eser sayısı ikiye yükseldi.

DÖNEMİN MÜHENDİSLİK HARİKASI

Savakları, su dinlendirme havuzları ve geçirgenliği azaltan kil sıvaları ile döneminin en önemli su mühendisliği harikalarından biri olarak kabul edilen Gölpınar Hitit Barajı, su seviyesini kontrol eden özel bölümüyle de dikkat çekiyor. Günümüzde, Hititlerin 3.324 yıl önce gerçekleştirdiği bu mühendislik harikası, Alacahöyük çiftçileri tarafından hâlâ tarımsal sulama amacıyla kullanılıyor.

Gölpınar Hitit Barajı, tarihi ve işlevsel özellikleriyle hem arkeolojik hem de güncel su yönetimi açısından büyük bir öneme sahip.

SUYUN VERİMLİ KULLANIMI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin su kaynaklarını daha etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanma adına devam eden çalışmalara da vurgu yaptı. Geçmişten gelen tarihi su yapılarının korunarak gelecek nesillere aktarılması için büyük çaba harcandığını belirtti. Bu bağlamda, ülke genelindeki diğer tarihi sulama yapılarının da Dünya Mirası listesine kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.