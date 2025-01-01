Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı! Sanatçıyı sevenleri yalnız bırakmadı

Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti. Gönül Akkor’u sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Sarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Gönül Akkor, bıraktığı eserlerle Türk sanat hayatına ismini altın harflerle yazdırdı.

İstanbul Şişli'dki Teşvikiye Camii'nde yapılan cenaze törenine ablası Kamuran Akkor, sanatçı Selami Şahin, Akkor'un yakınları ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Sanatçı Gönül Akkor cenazesi töreninin ardından Feriköy Mezarlığına defnedildi.