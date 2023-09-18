Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası listesine girdi
Antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Gordion Antik Kenti UNESCO “Dünya Mirası” listesine girdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu'daki ahşap destekli camilerin UNESCO listesine alınması için olumlu haber beklendiğini de duyurdu.
Gordion Antik Kenti'yle ilgili önemli gelişmeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu. Suudi Arabistan'da yapılan 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısındaki kararla, Ankara Polatlı'da bulunan Gordion Antik Kenti Dünya Mirası listesine alındı.
Frig uygarlığının başkenti olan Gordion, Erken Bronz Çağı'ndan günümüze dünyanın en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir yerler arasında yer alıyor. Milattan önceki dönemlere ışık tutan Gordion'un dünya mirası listesine alınmasının müjdesini veren Bakan Ersoy, bu listedeki sayının artacağını da duyurdu.
- Ankara’mızın eşsiz kültür varlıklarından biri olan Gordion Antik Kenti ‘Dünya Mirası’ oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ancak, daha bitmedi! UNESCO’dan yeni bir müjde daha bekliyoruz. Anadolu’nun ahşap destekli camilerinden de almayı beklediğimiz güzel haber ile inşallah Dünya Mirası Listesi’ndeki sayımızı daha da artıracağız. Hayırlı olsun.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi