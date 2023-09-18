Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası listesine girdi

Gordion Antik Kenti'yle ilgili önemli gelişmeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu. Suudi Arabistan'da yapılan 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısındaki kararla, Ankara Polatlı'da bulunan Gordion Antik Kenti Dünya Mirası listesine alındı.

Frig uygarlığının başkenti olan Gordion, Erken Bronz Çağı'ndan günümüze dünyanın en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir yerler arasında yer alıyor. Milattan önceki dönemlere ışık tutan Gordion'un dünya mirası listesine alınmasının müjdesini veren Bakan Ersoy, bu listedeki sayının artacağını da duyurdu.