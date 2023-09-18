Hatay'da kadınlar pazar tezgahının başına geçti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sadece kadınların yaptığı ürünlerin satıldığı, "Kadın Eli Semt Pazarı"nda depremden sonra tezgahlar yeniden kuruldu.

KADIN ELİ SEMT PAZARI YENİDEN KURULDU

Depremden önce yaklaşık 250 kadının tezgah açtığı pazarda, Arsuz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Arsuz Halk Eğitim Merkezinin işbirliğinde 80 kadın, yaptıkları ürünleri satmaya başladı.

Kadınlar, evlerinde ve yaşadıkları konteyner kentlerde imece usulü hazırladıkları, turşudan nar ekşisi ve zeytine, takıdan çeşitli süs eşyalarına çok sayıda ürünü haftanın iki günü pazara getiriyor. Ürünlerini özenle stantlara dizerek satan kadınlar, deprem psikolojisinden uzaklaşıp sosyalleşme fırsatı da buluyor.