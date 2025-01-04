Gözde Atlas “Mühürlenmiş Zaman” sergisi Asmalı Mescit Sanat Galerisi’nde!

Asmalı Mescit Sanat Galerisi sanatçı Gözde Atlas’ın “Mühürlenmiş Zaman” kişisel resim sergisini 10 Ocak - 10 Şubat 2025 tarihleri arasında ağırlıyor.

Gözde Atlas “Mühürlenmiş Zaman” sergisi Asmalı Mescit Sanat Galerisi’nde!
Yayınlanma:

Sanat yazarı ve küratör İbrahim Karaoğlu’un küratörlüğünü üstlendiği  serginin yazısında “Kendi resim döngüsünü, doğanın gizleri, suretinin masumiyeti ve  hafızasındaki izler üzerinden; sükunet ve yalınlığın imgeleriyle şekillendiriyor. Geleneksel  olmayan, çağdaş bir resim tutkusu belirliyor sanatının varoluşunu” ifadelerini kullanıyor.  Serginin düzenlenmesini çağdaş ve yenilikçi bakış açısıyla Gizem Günaçtı üstlendi.

GÖZDE ATLAS KİMDİR

İstanbul’da ilk kişisel sergisini açacak olan Gözde Atlas, Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi  bölümünden mezun oldu. Birçok uluslararası ve yurtiçi sergi, proje, fuar ve çalıştaylarda yerini alan genç  sanatçı, sanat tutkunlarına son beş yılda henüz sergilenmemiş eserlerinden bir seçkiyi sunuyor.

Kokteyl: 10 Ocak 2025 17:00-21:00 

Asmalı Mescit Sanat Galerisi 

İletişim: Asmalı Mescit Sanat Galerisi 

Bereketzade, Büyük Hendek Cd. No:4/1, 34421 Beyoğlu/İstanbul 

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