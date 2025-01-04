Gözde Atlas “Mühürlenmiş Zaman” sergisi Asmalı Mescit Sanat Galerisi’nde!

Sanat yazarı ve küratör İbrahim Karaoğlu’un küratörlüğünü üstlendiği serginin yazısında “Kendi resim döngüsünü, doğanın gizleri, suretinin masumiyeti ve hafızasındaki izler üzerinden; sükunet ve yalınlığın imgeleriyle şekillendiriyor. Geleneksel olmayan, çağdaş bir resim tutkusu belirliyor sanatının varoluşunu” ifadelerini kullanıyor. Serginin düzenlenmesini çağdaş ve yenilikçi bakış açısıyla Gizem Günaçtı üstlendi.

GÖZDE ATLAS KİMDİR

İstanbul’da ilk kişisel sergisini açacak olan Gözde Atlas, Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi bölümünden mezun oldu. Birçok uluslararası ve yurtiçi sergi, proje, fuar ve çalıştaylarda yerini alan genç sanatçı, sanat tutkunlarına son beş yılda henüz sergilenmemiş eserlerinden bir seçkiyi sunuyor.

Kokteyl: 10 Ocak 2025 17:00-21:00

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