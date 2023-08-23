Güney Afrika'nın en eski Kuran'ı Cape Town'da bulundu! Bakın o Kuran nasıl korunuyor!

İnşaatçılar, 1980'lerin ortasında gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının bir parçası olarak, Auwal Camisi'nin çatısında bir kağıt torbasında buldular. Araştırmacılar, Sevgili Tuan Guru olarak da bilinen İmam Abdullah ibn Qadi Abdus Salaam'ın, Endonezya'nın Tidore adasından 1780'de Hollandalı kolonizatörlere karşı direniş hareketine katılması nedeniyle politik tutsak olarak Cape Town'a gönderildikten sonra hafızasından Kuran'ı bir noktada yazdığına inanıyorlar. Camii komitesi üyelerinden Cassiem Abdullah, "Çok tozlu görünüyordu, o çatıda 100 yıldan fazla kimse bulunmamış gibi görünüyordu," diye anlatıyor.

İNŞAAT ÇALIŞANLARI CAPE TOWN'DA BULDULAR!

"İnşaatçılar ayrıca Tuan Guru tarafından yazılmış dini metinler içeren bir kutu da buldular." Sahifeleşmemiş Kuran, numaralanmamış gevşek sayfalardan oluşuyordu ve ortadan ayrılmış durumda olmasına rağmen, ilk birkaç sayfanın kenarları yıpranmıştı.

Arapça yazılmış net ve okunaklı hat ile kullanılan siyah ve kırmızı mürekkep o dönemde olduğu gibi çok iyi durumdaydı. Yerel Müslüman topluluğunun zengin mirasına ait en değerli eserlerden birini koruma çabası, 1694'e uzanan geçmişlerine dayanırken, Kuran'ın 6,000'den fazla ayetini içeren tüm sayfaların doğru sırayla yerleştirilmesini sağlamaktı.

Bu görev, Cape Town merkezli Müslüman Hukuki Konseyi'nin baş yargıcının, Maulana Taha Karaan'ın öncülüğünde, birkaç yerel Kuran bilgini ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmalar başladı. Sayfaları ciltlemekle sonuçlanan tüm süreç üç yıl boyunca sürdü. Kuran o zamandan beri Auwal Camisi'nde sergileniyor. Bu cami, Tuan Guru tarafından 1794'te bugünkü Güney Afrika'daki ilk cami olarak kuruldu. Kuran'ı Kerim metnini çalmak için üç başarısız girişimde bulunuldu. Komite bunun ardından yangına ve kurşuna dayanıklı bir kasa kullanarak Kuran'ı caminin önüne koydu.

KUR'AN-I KERİM'İ DÜZENLEYEN İMAM NE DİYOR?

Shafiq Morton, muhtemelen bilginin ilk beş kopyasını Robben Adası'nda tutulurken yazmaya başladığına inanıyor. Burası 1960'lardan 1980'lere kadar ırk ayrımcılığı karşıtı sembol Nelson Mandela'nın da hapsedildiği yerdir. Metni yazma işine serbest bırakıldıktan sonra da devam etti.

Bu kopyaların çoğunun 80 ila 90 yaşları arasındayken yazıldığına inanılıyor. Ayrıca Arapçanın onun ana dili olmaması nedeniyle daha da sürpriz ve gizemli bir duruma yol açıyor. Morton'a göre, Tuan Guru Robben Adası'nda iki kez hapsedilmişti ilki ,1780'den 1781'e kadar, bu sırada 69 yaşındaydı ve ikincisi 1786 ile 1791 yılları arasında gerçekleşti.

"Kuran'ı yazma nedenlerinden birinin çevresindeki kölelerin ruh halini yükseltmek olduğuna inanıyorum. Kuran'ın bir kopyasını yazarsa, halkını eğitebileceğini ve aynı zamanda onlara değer öğretebileceğini fark etti," diyor Bay Morton.

"Eğer arşivlere giderseniz ve Hollandalıların kullandığı kağıda bakarsanız, Tuan Guru tarafından kullanılan kağıt ona çok benzer. Büyük olasılıkla aynı kağıttır.

"Kalemleri bambudan kendisi yapardı ve siyah ve kırmızı mürekkebi koloniyal yetkililerden kolayca temin edebilirdi."

Güney Afrika İslam tarihinde uzmanlaşmış bir öğretim görevlisi olan Shaykh Owaisi, Cape Town'da el yazısıyla yazılmış Kuranlar üzerine geniş çaplı araştırmalar yapmış ve Tuan Guru'nun, o zamanlar Hollandalı bir sömürge olan yerdeki Müslüman mahkumlar ve köleler arasında İslam'ı koruma ihtiyacıyla motive olduğuna inanıyor.

"Onlar Kutsal Kitap'ı vaaz ederken ve Müslüman köleleri dönüştürmeye çalışırken, Tuan Guru Kuran'ın kopyalarını yazıyordu, çocuklara öğretiyor ve onları ezberlemeye teşvik ediyordu.

"Bu, direnç ve azim hikayesini anlatır. Cape Town'a köle ve mahkum olarak getirilen insanların eğitim seviyesini gösterir."

TUAN GURU AYNI ZAMANDA DİN KİTABI'DA YAZMIŞ!

Tuan Guru aynı zamanda Ma'rifat wal Iman wal Islam (İnanç ve Din Bilgisi) adlı 613 sayfalık bir Arapça ders kitabını da hafızasından yazdı. Bu kitap, İslami inançlar hakkında temel bir rehber olan ve Cape Town Müslümanlarına inançlarını öğretmek için 100 yılı aşkın süredir kullanılan bir kaynaktı. Kitap hala iyi durumda ve Tuan Guru'nun torunları olan Rakiep ailesinin elindedir. Bir replikası Cape Town'daki ulusal kütüphanede bulunmaktadır. Shaykh Owaisi, "Oturdu ve inancıyla ilgili hatırlayabildiği hemen her şeyi yazdı ve bunu başkalarına öğretim materyali olarak kullandı" diyor. Tuan Guru tarafından el yazısıyla yazılmış beş Kuran kopyasının üçü hala mevcuttur.

Auwal Camisi'ndeki birinin yanı sıra diğer ikisi ailesinin elindedir. Yaklaşık 100 adet replika üretilmiştir. Nisan ayında bunlardan bir tanesi Kudüs'teki İslam'ın üçüncü kutsal mabedi olan el-Aksa Camii'nin kütüphanesine teslim edildi, birkaç tanesi ise ziyaret eden önemli kişilere hediye edildi. Güney Afrika'da Müslüman bir siyasi parti olan Al Jama'ah'ın lideri Ganief Hendricks, Mayıs 2019'da milletvekili olarak yemin etmek için bu replikalardan birini kullandı.

Hollandalılar, Tuan Guru'yu Güney Afrika'nın güneyine sürerek, bu bölgeye İslam'ın yayılmasının katalizörü olacaklarını fark etmemişlerdi. Şu anda Müslümanlar, Cape Town'un tahmini 4.6 milyon nüfusunun yaklaşık %5'ini oluşturuyor.

"Kap'a geldiğinde Tuan Guru, İslam'ın oldukça kötü bir durumda olduğunu fark etti, bu yüzden çok işi vardı" diyor Bay Morton.

"Topluluk gerçekten ellerinde herhangi bir metin bulundurmuyordu"

"Güney Afrika'nın İlk Kur'an-ı Kerim'ini yazdığını söyleyebilirim ki, bu Müslüman topluluğunun hayatta kalmasının ve saygıdeğer bir topluluk haline gelmesinin nedenidir."