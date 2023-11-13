Hayatımıza Tesadüf Eseri Giren Yiyecekler!

Röntgen cihazı, güvenlik camı, kibrit, mikrodalga fırın vb. gibi büyük icatlar, tesadüfi ve kasıtsız bir dizi faaliyetin sonucudur. Ancak insanlar tarafından en çok tüketilen ve tesadüfi buluşlar sonucu ortaya çıkan gıda maddelerinin olduğunu biliyor musunuz? Tesadüf sonucu ortaya çıkmış gıdaları derledik...

1. Mısır Gevreği

Kahvaltıda en çok tüketilen mısır gevreği aslında tesadüfi bir keşiftir. 19. yüzyılda John Harvey Kellogg, kardeşi Will Keith Kellogg ile birlikte bir deneme yapıyorlardı. Bu konu da aile üyelerinin farklı rivayeleri var ve deneme sırasında buğdayı yanlışlıkla kurumaya bıraktılar. Kuruyan buğday, buğday gevreği için önemli bir adım olmuştur. Keşfin ardından, 1906'da Will Keith Kellogg, buğdaydan mısıra geçerek denemelere devam etti ve başarılı oldu. Mısır gevreği patenti John Harvey Kellogg üzerine olduğu için icat eden ismi de o olarak kabul etmek gerekiyor.

2. Peynirli Puflar

Peynirli pufların icadının hikayesi oldukça sıradışı ve tuhaftır. Peynir buklelerinin tesadüfen icadı, 1935 yılında Beloit, Wisconsin'de bulunan hayvan yemi üreticisi Flakall Company tarafından gerçekleştirildi. Oradaki personel, makinedeki tıkanmayı azaltmak için öğütücüye nemli mısır besliyordu. Şirketin bir çalışanı olan Edward Wilson, nemli mısır ununun kabarık şeritler halinde çıktığını fark etti ve onu eve götürmeye karar verdi ve ilk peynirli pufları yapmak için biraz baharat ekledi.

3. Coca Cola

Amerikalı eczacı John Stith Pemberton, 1886 yılında Atlanta'da coca-cola'yı icat etti. Columbus Savaşı sırasında Pemberton yaralandı ve bu da onun morfine bağımlı olmasına neden oldu. Bağımlılığını iyileştirmek için Pemberton, bağımlılığına ilaçsız bir alternatif olarak hizmet edecek ağrı kesiciler üzerinde araştırma yaptı ve deneyler yaptı. Sonunda birkaç deneyden sonra koka yapraklarından ve koka şaraplarından şurup üretti. Şurubu Pemberton'un Fransız şarabı kokası olarak adlandırdı, ancak daha sonra 1886'da alkolün yasaklanması nedeniyle şarabın alkolsüz bir versiyonu piyasaya sürüldü ve buna halk arasında "COCA COLA" adı verildi.

4. Dondurma Külahları

Dondurma külahı 1904 yılında Louis Dünya Fuarı'nda Ernest A. Hamwi tarafından icat edildi. Dondurma külahı, fuardaki bir dondurma satıcısının dondurma servis etmek için kaseden çıkmasıyla keşfedildi. Yanında waffle satan satıcıyı görünce, waffle'ı külah şeklinde döndürme fikri geldi. Dondurmayı waffle gibi külah şeklinde servis etme fikri müşteriye cazip geliyor.

5. Bira

Dünyanın her kesiminde tüketilen biranın yaklaşık 10.000 yıl önce Mezopotamyalılar tarafından keşfedildiği söylenmektedir. Buluş, ekmekleri için tahıl depolamaya çalışırken gerçekleştiği düşünülüyor. Depolama alanlarındaki nem tahılların fermantasyonuna neden oldu.

6. Dondurmalar

Çocuklar arasında son derece popüler olan bu dondurma, aslında 1905 yılında Frank Epperson adlı 11 yaşındaki bir çocuk tarafından icat edildi. Bir yaz günü Epperson, soda ve su karışımını içine bir çubukla bıraktı ve ardından içeceği unutarak soğukta dışarıda kaldı. Ertesi sabah dışarı çıktığında, Epperson içeceğinin içindeki tahta bir çubuk ile bardakta donmuş olduğunu gördü.

7. Patates Cipsi

Patates cipsi, 1853'te Şef George Crum tarafından icat edildi. Hikayeye göre, Şef Crum, Saratoga Springs'teki Moon Lake House'daki bir müşteri, patateslerin defalarca ince dilimlenip kızardıktan sonra bile kızarmış patateslerin yeterince ince olmadığından şikayet etmesi sonucu şef son kalan patatesleri de olabildiğince ince dilimleyip kızarttı ve üzerine tuz ekleyip müşteriye gönderdi. Müşteri son gelen servisi sevmişti ve kaza sonucu patates cipsi icat bulundu.