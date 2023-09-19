İranlı üstad unutulmadı

"Haydar Baba'ya Selam" şiiri sınırları aşan eserlerinden sadece biri. Kaleme aldığı Türkçe ve Farsça eserlerle edebiyat tarihine adını altın harflerle yazdıran Hüseyin Şehriyar ölüm yıldönümünde unutulmadı.

İRANLI ÜSTAD UNUTULMADI

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Üstat Şehriyar anısına Ankara Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi'nde bir program düzenledi. Programa katılan Büyükelçi Muhammed Hasan Habibullahzade, Şehriyar'ın şiirleriyle okuyucuların kalplerine dokunduğuna dikkat çekti. Hem Türk hem İran coğrafyasında gelişen edebiyata katkı sağlayan Şehriyar'ın şiirleri gençler tarafından seslendirildi. Anma programının sonundaki müzik dinletisi ise dinleyicileri mest etti. Katılımcılar, İran ezgilerini büyük bir merakla dinledi.

