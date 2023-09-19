İranlı üstad unutulmadı

İran edebiyatının ölümsüz ismi Hüseyin Şehriyar ölümünün 35. yıl dönümünde şiirlerle anıldı. Türk ve İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda, Şehriyar'ın sınırları aşan eserlerinin ölümsüzlüğü vurgulandı.

İranlı üstad unutulmadı
Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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"Haydar Baba'ya Selam" şiiri sınırları aşan eserlerinden sadece biri. Kaleme aldığı Türkçe ve Farsça eserlerle edebiyat tarihine adını altın harflerle yazdıran Hüseyin Şehriyar ölüm yıldönümünde unutulmadı.

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İRANLI ÜSTAD UNUTULMADI

İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Üstat Şehriyar anısına Ankara Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi'nde bir program düzenledi. Programa katılan Büyükelçi Muhammed Hasan Habibullahzade, Şehriyar'ın şiirleriyle okuyucuların kalplerine dokunduğuna dikkat çekti. Hem Türk hem İran coğrafyasında gelişen edebiyata katkı sağlayan Şehriyar'ın şiirleri gençler tarafından seslendirildi. Anma programının sonundaki müzik dinletisi ise dinleyicileri mest etti. Katılımcılar, İran ezgilerini büyük bir merakla dinledi.
İranlı üstad unutulmadı - Resim : 2

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