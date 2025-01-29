İspanyol gitar virtüözü Mauricio Diaz Alvarez Türkiye’de! 2 şehirde sanatseverlerle buluşacak

Dünyaca ünlü İspanyol gitar virtüözü Mauricio Diaz Alvarez, Touching Beauty Concerts serisi kapsamında Türkiye’ye geliyor. Usta sanatçı, İstanbul ve Bursa’da vereceği konserlerle klasik gitar tutkunlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İspanyol gitar virtüözü Mauricio Diaz Alvarez Türkiye’de! 2 şehirde sanatseverlerle buluşacak
Yayınlanma:

Alvarez, 1 Şubat’ta İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi’nde, 2 Şubat’ta ise Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde sahne alacak. İstanbul Cervantes Enstitüsü ve Artisan Organizasyon iş birliğiyle düzenlenen konserler, Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın desteğiyle gerçekleştirilecek.

Sanatçı, konserlerinde İspanyol solo gitar repertuvarının en sevilen eserlerini yorumlayacak. Ayrıca, Latin Amerika edebiyatının iki büyük ismi Juan Rulfo ve Gabriel Garcia Marquez’in eserlerinden ilham alarak bestelediği kendi parçalarını da dinleyicileriyle buluşturacak.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL GİTAR RESİTALİ

Mauricio Diaz Alvarez, konser turnesi kapsamında genç yetenekleri de unutmuyor. 4 Şubat’ta Eyüboğlu Çamlıca İlkokulu’nda öğrencilere özel bir gitar resitali gerçekleştirecek.

Sanatçı, bugüne kadar Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya’da birçok prestijli sahnede konserler verdi. Türkiye’de de müzikseverlerle sık sık buluşan Alvarez, aynı zamanda Fransa’daki Choisy Le-Roi Güzel Sanatlar Müzik ve Dans Konservatuvarı ile Vannes Müzik ve Dans Konservatuvarı’nda eğitmenlik yapıyor.

Kocaeli'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varKocaeli'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Hamas'tan esir değişimiyle ilgili kritik açıklama
Fed faiz kararını açıkladı
İsrail’in hava saldırısında 3 Türk hayatını kaybetti!
Ahmed eş-Şara geçiş sürecinin cumhurbaşkanı ilan edildi
Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti
"Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturmasında yeni gelişme
Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında Ankara Bildirisi imzalandı
Bakan Yerlikaya Türkiye’deki Suriyeli sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar
Bogdanov, görüşmeleri değerlendirdi
Çok Okunanlar
Galatasaray'da şok ayrılık Galatasaray'da şok ayrılık
Hamas'tan esir değişimiyle ilgili kritik açıklama Hamas'tan esir değişimiyle ilgili kritik açıklama
Afyonkarahisar'da korkunç cinayet Afyonkarahisar'da korkunç cinayet
İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!" İslam Memiş'ten altın için kritik uyarı: "Ezberler bozulacak!"
IBAN’a para gönderenler dikkat! Yeni kurallar geliyor IBAN’a para gönderenler dikkat! Yeni kurallar geliyor