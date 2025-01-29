İspanyol gitar virtüözü Mauricio Diaz Alvarez Türkiye’de! 2 şehirde sanatseverlerle buluşacak

Alvarez, 1 Şubat’ta İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi’nde, 2 Şubat’ta ise Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde sahne alacak. İstanbul Cervantes Enstitüsü ve Artisan Organizasyon iş birliğiyle düzenlenen konserler, Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın desteğiyle gerçekleştirilecek.

Sanatçı, konserlerinde İspanyol solo gitar repertuvarının en sevilen eserlerini yorumlayacak. Ayrıca, Latin Amerika edebiyatının iki büyük ismi Juan Rulfo ve Gabriel Garcia Marquez’in eserlerinden ilham alarak bestelediği kendi parçalarını da dinleyicileriyle buluşturacak.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL GİTAR RESİTALİ

Mauricio Diaz Alvarez, konser turnesi kapsamında genç yetenekleri de unutmuyor. 4 Şubat’ta Eyüboğlu Çamlıca İlkokulu’nda öğrencilere özel bir gitar resitali gerçekleştirecek.

Sanatçı, bugüne kadar Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya’da birçok prestijli sahnede konserler verdi. Türkiye’de de müzikseverlerle sık sık buluşan Alvarez, aynı zamanda Fransa’daki Choisy Le-Roi Güzel Sanatlar Müzik ve Dans Konservatuvarı ile Vannes Müzik ve Dans Konservatuvarı’nda eğitmenlik yapıyor.