Kocaeli'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Nenehatun Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda her iki grubun karşılıklı ateş açması sonucu G.K. ve S.İ. ile çatışmanın ortasında kalan, caddede tütüncü dükkanı işleten fiziksel engelli Metin Hacıoğlu (40) yaralandı.

Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Metin Hacıoğlu, kurtarılamadı.

Polis olay yerinde çok sayıda boş kovan bulurken, kurşunlardan birinin çevredeki bir apartmanın camına isabet ettiği belirlendi.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.