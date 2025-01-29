Mersin'de feci trafik kazası! Ölüler ve yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin otoyol gişelerindeki beton bariyere çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4'ü çocuk 5 kişi de yaralandı. Yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Mersin'de feci trafik kazası! Ölüler ve yaralılar var
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Mersin'in Tarsus ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, Salih G. (70) idaresindeki 33 ARM 420 plakalı otomobil, Adana batı gişelerindeki beton bariyere çarptı.

Mersin'de feci trafik kazası! Ölüler ve yaralılar var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerde otomobilin sürücüsü Salih G. ile aynı araçtaki Bozan A'nın (75) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, 4'ü çocuk 5 yaralıyı da kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mersin'de feci trafik kazası! Ölüler ve yaralılar var - Resim : 2

Jandarma ekiplerinin gişeler çevresinde önlem aldığı yolda ulaşım kontrollü sağlandı.

Cenazeler olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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