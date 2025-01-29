Konya’da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Konya'nın Meram ilçesinde Kaşınhanı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana gelen trajik olayda, 22 yaşındaki Ömer Ergin, güvenlik kamerası takmak amacıyla çıktığı merdivenden düşerek elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ergin’i Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.