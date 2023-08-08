İşte İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 25 film
Tarihçi İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler isimli kitabında, bir çok tavsiyede bulunuyor. Ortaylı bu kitabında izlenmesi gereken filmlere de yer veriyor. İşte Ortaylı'nın, tavsiye ettiği 26 yabancı film.
Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi, saygın tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı tarafından kaleme alınan "Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler" adlı eser, Kronik Kitap Yayınevi tarafından yayımlandı ve okurlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Kitapta İlber Ortaylı'nın önerdiği 26 film ise şunlar:
1. Potemkin Zırhlısı (1925) - Sergey Eisenstein
2. Aleksandr Nevskiy (1938) - Sergey Eisenstein
3. Bir Kuşak (1955) - Andrzej Wajda
4. Küller ve Elmaslar (1958) - Andrzej Wajda
5. Vaatler Ülkesi (1975) - Andrzej Wajda
6. Waterloo (1970) - Sergey Bondarçuk
7. Dünyayı Sarsan 10 Gün (1983) - Sergey Bondarçuk
8. Sabit Sayı (1980) - Krzysztof Zanussi
9. Macarlar (1978) - Zoltán Fábri
10. Mefisto (1981) - István Szabó
11. Albay Redl (1985) - István Szabó
12. Taraf Tutmak (2001) - István Szabó
13. Teorema (1968) - Pier Paolo Pasolini
14. Dekameron'un Aşk Hikâyeleri (1971) - Pier Paolo Pasolini
15. Roma (1972) - Federico Fellini
16. Satyricon (1969) - Federico Fellini
17. Leopar (1963) - Luchino Visconti
18. Lanetliler (1969) - Luchino Visconti
19. Venedik'te Ölüm (1971) - Luchino Visconti
20. Roma, Açık Şehir (1945) - Roberto Rossellini
21. İtalya’ya Yolculuk (1954) - Roberto Rossellini
22. Bisiklet Hırsızları (1948) - Vittorio de Sica
23. Umberto D. (1952) - Vittorio de Sica
24. Lili Marleen (1981) - Rainer Werner Fassbinder
25. Lili Marleen (1981) - Rainer Werner Fassbinder