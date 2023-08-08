İşte İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 25 film

Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi, saygın tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı tarafından kaleme alınan "Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler" adlı eser, Kronik Kitap Yayınevi tarafından yayımlandı ve okurlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Kitapta İlber Ortaylı'nın önerdiği 26 film ise şunlar:

1. Potemkin Zırhlısı (1925) - Sergey Eisenstein

2. Aleksandr Nevskiy (1938) - Sergey Eisenstein

3. Bir Kuşak (1955) - Andrzej Wajda

4. Küller ve Elmaslar (1958) - Andrzej Wajda

5. Vaatler Ülkesi (1975) - Andrzej Wajda

6. Waterloo (1970) - Sergey Bondarçuk

7. Dünyayı Sarsan 10 Gün (1983) - Sergey Bondarçuk

8. Sabit Sayı (1980) - Krzysztof Zanussi

9. Macarlar (1978) - Zoltán Fábri

10. Mefisto (1981) - István Szabó

11. Albay Redl (1985) - István Szabó

12. Taraf Tutmak (2001) - István Szabó

13. Teorema (1968) - Pier Paolo Pasolini

14. Dekameron'un Aşk Hikâyeleri (1971) - Pier Paolo Pasolini

15. Roma (1972) - Federico Fellini

16. Satyricon (1969) - Federico Fellini

17. Leopar (1963) - Luchino Visconti

18. Lanetliler (1969) - Luchino Visconti

19. Venedik'te Ölüm (1971) - Luchino Visconti

20. Roma, Açık Şehir (1945) - Roberto Rossellini

21. İtalya’ya Yolculuk (1954) - Roberto Rossellini

22. Bisiklet Hırsızları (1948) - Vittorio de Sica

23. Umberto D. (1952) - Vittorio de Sica

24. Lili Marleen (1981) - Rainer Werner Fassbinder

25. Lili Marleen (1981) - Rainer Werner Fassbinder