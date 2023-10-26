Kaba Davranışlar Nelerdir? İnsanların Kişiliğini Ortaya Çıkaran Davranışlar!

Bir kişinin kötü huyları olup olmadığını ortaya çıkaran bir çok davranış vardır. Bunlardan bazıları birisinin "lütfen" ve "teşekkür ederim" dememesi, uygun sofra adabını bilmemesi veya kaba sözler kullanması gibi bazı belirgin işaretler vardır.

Psikologlar görgü kurallarının bundan daha fazlası olduğunu söylüyor. Bunlar değişebilen, öznel olabilen ve kültürel bağlama bağlı olan değerlerle ilgilidir.

Bir kişinin saklamaya çalışsa bile kötü davranışlara sahip olup olmadığını ortaya çıkaran davranışları derledik.

1. Özür Dilemeyen ve Hatalarını Kabul Etmeyen İnsanlar

Hatalarınızı kabul etmek kolay değildir, bunu herkesin önünde yapmak daha da zordur. Ancak çocuklukta bunu yapmayı öğreten insanlar için bu daha kolay olabilir. Kötü ebeveynlik ve kötü örnekler insanların tek bir paradigmaya saplanmasına neden oluyor.

2. Kendi Arkasını Temizlemeyen İnsanlar

Hafif bir karmaşa içinde yaşama alışkanlığı, özel bir ruh haline veya bazı psikolojik sorunlara işaret edebilir. Ancak konu kişisel alanınızla ilgili olmadığında tek bir sonuç ortaya çıkar, bu da bir kişi o kadar bencildir ki başkalarını düşünmez bile. Psikologlar, evi temiz olan insanların, büyüdüklerinde evlerini temiz tutan çok dikkatli çocuklar yetiştirdiklerini iddia ediyor.

3. Başkalarını Kullanan ve Onlara Değer Vermeyen İnsanlar

Başkalarının desteğine değer vermemek yakınlarımızı etkileyebilir, onlarda psikolojik sorunlar yaratabilir, çözüm yolları aramalarına neden olabilir. Toplumda gelişen bir tehlike daha var, bu da insanların git gide daha da sinirli olduğu ve başkalarına yardım etmeyi bıraktığıdır. Ebeveynler kesinlikle çocuklarına başkalarının çalışmalarına ve yardımlarına saygı duymayı öğretmelidir.

4. Bazı Mesleklere Açıkça Saygısızlık Eden İnsanlar

Herhangi bir işe saygısızlık etmeyi aptalca kılan işe yaramaz meslek diye bir şey yoktur. Çoğu zaman başkalarına karşı tutum, kişinin büyüdüğü aileye bağlıdır.

5. Başkalarını İnciten Şeyler Söyleyen Veya Yapan Kişiler

Bu insanlar kendilerini farklı şekillerde ifade ederler: Bazıları konuşmalarda rahatsız edici olabilir ve kasıtlı olarak hoşlanmadığınız bir şey yapabilir. Başkalarının kendi rahatlık bölgelerinin dışında olmasından hoşlanırlar ve psikologlar bu zehirli insanlardan uzak durmanızı tavsiye eder. Bu kişilerin bencilliği şımarık olmalarından ve başkalarının sorunlarını fark edememelerinden kaynaklanmaktadır. Uzmanlar, insanlara diğer insanların duygularına karşı daha duyarlı olmayı öğretmeyi tavsiye ediyor.

6. Artık Bir Kazanç Göremedikleri Birine Karşı Tutumlarını Değiştiren İnsanlar

Sırf fayda elde ettiğiniz için bir ilişkiyi desteklemek veya arkadaş olmak son derece bencil bir davranıştır. Bu arkadaşlar başkalarının ne istediğini umursamazlar. Bu davranış kendiliğinden ortaya çıkmaz; insanlar ebeveynlerinin belirlediği davranış modellerine göre hareket ederler.

7. Uymadıkları Kuralları Koyan İnsanlar

Psikologlar göre, ebeveynler çocuklarına örnek olmalı. Söyledikleri ile yaptıkları farklıysa çocuklar büyüdüklerinde aynı tutumu sergileyerek uymayacakları kurallar koyacaklar.

8. Hayırı Cevap Olarak Kabul Edemeyen İnsanlar

Daha güçlü insanlar için reddedilmek bir hayat dersidir. Hayata daha geniş bir perspektiften bakmayı ve kendi konumlarını yeniden değerlendirmeyi öğrenirler. Bu makul davranış çoğunlukla aile değerlerine dayanmaktadır. Kötü davranışlara sahip şımarık insanlar reddedilmeyle baş etmekte zorlanırlar.

9. Sadece Kendini ve Kendi Rahatını Düşünen İnsanlar

Bu insanları değiştirmek gerçekten çok zor. Psikologların bu kişilerle en iyi şekilde nasıl iletişim kurabilecekleri konusunda önerileri var. Bazı insanların bu şekilde davranmasının temel nedeni kötü ebeveynliktir. Şımarıklar çünkü istedikleri her şeyi ebeveynlerinden almaya alışkınlar. Dolayısıyla yetişkin yaşamlarında her türlü tatminsizlikten veya rahatsızlıktan kaçınma eğilimindedirler.