“Kanatlarım Atlarımdır” sergisi sanatseverlerle buluştu

İkinci kişisel sergisini açan Yücel Şeker, eserlerinde Türklerin tarihinde önemli bir yer tutan at figürünü geçmişten günümüze yansıtmaya çalıştığını belirtiyor.

🔊 Yücel Şeker: “Türk’ün dününde yer alan at ve bugünkü atı birlikte resmetmeye çalıştım.”

Türk tarihindeki savaş, avcılık ve gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası olan atın, Cumhuriyet ile birlikte bir yarış figürüne dönüşmesi de sergide ele alınan temalar arasında.

🔊 Yücel Şeker: “Av sahnelerinde, savaş meydanlarında gördüğümüz at, günümüzde yarış sahalarında karşımıza çıkıyor. Cumhuriyetle birlikte atın Türk toplumundaki yeri de değişti.”

Emekli öğretmen olan Ressam Yücel Şeker, sanat kariyerine eğitim hayatının ardından ağırlık verdi. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, onun eğitmenlik yerine tamamen sanata yönelseydi Türk resim sanatına nasıl bir koleksiyon bırakacağını merak ettiklerini dile getiriyor.

🔊 Sanatsever Yorumu: “Acaba yıllarca eğitimcilik yapmasaydı ve sadece resimle ilgilenseydi, Türk resim sanatına nasıl bir koleksiyon armağan ederdi? Bunu hep merak edeceğiz.”

Sergi, 14 Şubat’a kadar Çankaya Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.