Vatan Partisi’nden İstanbul depremi için acil uyarı: "Kavga yerine iş yapılmalı!"

Merkezi ve yerel yöneticiler, Türkiye'nin büyük Marmara depremini karşılayacak hazırlığa sahip olmadığını belirtiyor. Ancak, sorumluluk söz konusu olduğunda herkes topu birbirine atıyor.

İmamoğlu: "Kentsel Dönüşüm Adı Altında Lüks Konutlar Yapıldı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki riskli konutların dönüşümü için yapılan çalışmaları eleştirdi: "İstanbul'u imara açıp, riskli konutları dönüştürmek yerine lüks konutlar yapmak için kullanan, bunun adını da ‘kentsel dönüşüm’ olarak adlandıranlar sorumlu." İmamoğlu, çevre ve şehircilik bakanlığını da suçlayarak, "En riskli konutlarda yaşayan insanlar, tabutunda yaşamaya mahkum edildi" dedi.

İstanbul Depreminin Boyutları ve Siyasetçilerin Tavrı

Olası bir Marmara depreminin vereceği zararın büyüklüğü herkes tarafından biliniyor. Ancak, deprem konusundaki sorumlulukların yerine getirilmesinde ciddi bir eksiklik var. İstanbul'daki 1,5 milyon konut ve iş yerinin yüksek risk altında olduğu belirtilirken, milyonlarca insanın "her an yıkılabilecek" binalarda yaşamaya devam ettiği vurgulanıyor.

Özkan: "İktidar ve Muhalefet Kavgası Depremin Altında Kaldı"

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, iktidar ve muhalefetin birbirini suçlamaktan başka bir şey yapmadığını belirtti: "Türkiye’de merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında yaşanan bu kavga, vatandaşlarımızın ölümüne neden olacak." Özkan, İstanbul'un depreme hazırlıklı olması için hem çevre bakanlığının hem de belediyenin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

"İstanbul Depremi İçin Seferberlik Zamanı"

Özkan, İstanbul’u depreme hazırlamak için hızlı adımlar atılması gerektiğini vurgularken, "İstanbul’daki olası bir büyük depremin faturası dört buçuk milyon insanın canıyla ölçülür. İstanbul’un deprem hazırlıklarına dair sorumlulukları yerine getiremiyorlarsa, o zaman görevlerini bırakıp gitmeliler" dedi.