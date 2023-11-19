Kayseri'de sergilenecek! Tam 7,5 milyon yıllık...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği ve dünya genelinde ilgi uyandıran 7,5 milyon yıl öncesine ait fosil faunası, vatandaşlarla buluşturulmak üzere yeniden canlandırma çalışmalarıyla sergileniyor. Hortumlugiller (Proboscidae), Boş Boynuzlular (Bovidae) ve Zürafagiller (Giraffidae) ailelerine ait türlerin yer aldığı sergi, Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda ziyarete açılacak.

Kayseri'de Sergilenecek!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel bir önem verdiği ve dünya jeolojik tarihine ışık tuttuğunu düşündüğü 7,5 milyon yıllık fosil faunasının yeniden canlandırma çalışmaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam ediyor. Bu kapsamda, 20 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da 7,5 milyon yıllık fosil faunasının yeniden canlandırma çalışmaları, Kayıp Fauna Belgeseli lansmanı ve Resim Sergisi açılışı, Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında gerçekleştirilecek.

Tam 7,5 Milyon Yıllık...

Sergide, 2018 yılından bu yana çıkarılan çeşitli türlerdeki canlıların fosilleri, bu fosiller kullanılarak yapılan replika ayaklandırmaları ve Hortumlugiller (Proboscidae), Boş Boynuzlular (Bovidae) ve Zürafagiller (Giraffidae) ailelerine ait türler sergilenecek. Choerolophodon'un parçalarının birleştirilerek yapılan ayaklandırma çalışmaları tamamlandı ve kafatasından alınan kalıpla oluşturulan replikası da sergide yer alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Kayseri’nin zenginliklerini gözler önüne seren 7,5 milyon yıllık fosillerin dünyada eşi ve benzerinin bulunmadığını ifade etti. 20 Aralık Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi fuaye alanında gerçekleşecek olan sergi açılışına bütün vatandaşları davet eden Başkan Büyükkılıç şu açıklamalara yer verdi: