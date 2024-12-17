“Kelimeler ve Renkler” sergisi Rami Kütüphanesi’nde ziyaretçilerini bekliyor

Rami Kütüphanesi, çocuk kitaplarının yazı ve görsellerini bir araya getiren “Kelimeler ve Renkler” sergisine ev sahipliği yapıyor. Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği (Çokgenç) tarafından, Erdem Yayınları ve Rami Kütüphanesi’nin katkılarıyla hazırlanan sergi, çocuk edebiyatının görsel ve dilsel zenginliğini ziyaretçilere sunuyor.

Çalışmada çocuk kitaplarından seçilen 10 görsel ile 5 kitaptan alıntılanan cümleler yer alıyor. Sergi, yalnızca çocukları değil, yetişkinleri de içine çeken çocuk edebiyatının büyüleyici dünyasına ışık tutuyor.

“RESİMLİ KİTAPLAR ÇOCUKLARIN İLK SANATSAL DENEYİMİ”

Çokgenç Yönetim Kurulu Başkanı Melike Günyüz, serginin amacını anlatırken çocuk kitaplarının edebi ve sanatsal değerine dikkat çekerek “Çocuk kitapları bir edebiyat kümesinin, söz sanatlarının içindedir. Büyük eserlerden alıntılar yapıyoruz ama neden çocuk kitaplarından yapmayalım? Çocuk kitapları aynı dil zenginliğine sahiptir. Resimli kitaplar, çocukların ilk sanatsal deneyimidir ve bu sergiyle bu önemi vurgulamak istedik.” dedi.

Günyüz, derneğin birkaç ay önce kurulduğunu ve çocuk ile gençlik alanında kültürel faaliyetleri desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Günyüz ayrıca, akademik mentörlükten eğitim programlarına kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

Sergi, Erdem Yayınları’nın 41. yıl kutlamalarının bir parçası olarak hazırlandı. Sergide, Türkiye’deki çocuk kitabı illüstrasyonlarının değişim süreci, farklı çizim teknikleri ve estetik anlayışlar gözler önüne seriliyor.

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Çokgenç Yönetim Kurulu Üyesi Elif Konar Özkan, sergide eşi Ümit Yaşar Özkan ile birlikte hazırladıkları “Taş Masalları” serisinden bir görselin de bulunduğunu belirtti. Özkan, derneğin çocuk ve gençlik kültürüyle ilgili çalışmalarıyla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

PANEL: RESİMLİ KİTAPLARIN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ

Serginin yanı sıra, 26 Aralık’ta saat 13.00’te bir panel gerçekleştirilecek. Panelde, Türkiye’de ve dünyada son 40 yılda resimli çocuk kitaplarının değişimi ve dönüşümü ele alınacak.

SERGİ YIL SONUNA KADAR ZİYARETE AÇIK

“Kelimeler ve Renkler” sergisi, yıl sonuna kadar Rami Kütüphanesi’nin 142-143 numaralı salonları önünde ziyaret edilebilecek. Çocukların ve yetişkinlerin ilgisini çeken bu sergi, sanat ve edebiyatın buluşma noktasında keyifli bir yolculuk sunuyor.