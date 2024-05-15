"Kıyıdaki Kadınlar" Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

“Kıyıdaki Kadınlar” Uluslararası Kısa Film Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Yarışma, Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu tarafından düzenlendi. Kadınların toplumdaki sesini duyurmak ve kadın emeğine dikkat çekmek adına yapılan yarışmaya, 17 ülkeden 408 başvuru yapıldı.

Birincilik ödülünü ‘Pamuk Prenses ve Cüce’ filmi ile çocuk gelin konusuna dikkat çeken sinema bölümü 3’ncü sınıf öğrencisi Bora Yavuz Subaşı kazandı.

Enis Manaz’ın ‘Abella’ filmi ikinci, Burak Kum’un ‘Hacer’ filmi üçüncü oldu. KASTOB Özel Ödülü ise ‘Toprağına Renk Katanlar’ filmi ile Selin Aktaş’a verildi. Aktaş, kısa filminde Hatay’da yaşanan yıkıcı depreme ve bütün zorluklara rağmen üretmeye devam eden bir kadının hikâyesine yer verdi.

Yarışmanın ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Gala gecesine sanat, siyaset, sinema ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törende ilk 4’e giren filmler izletildi ve sırasıyla kazananlara ödülleri verildi.