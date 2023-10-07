Kocaeli Kitap Fuarı Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve teması "şehir ve kitap" olan Kitap Fuarı muhteşem bir gösteri ile başladı. Fuar 15 Ekim'e kadar devam edecek.

Kocaeli Kitap Fuarı Başladı
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Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği 13. Kocaeli kitap fuarı başladı. Fuar Kocaeli Kongre merkezinde 13.kez düzenlenecek. 390 yayınevi, 102 sivil toplum kuruluşu ile 450'den fazla yazar ve şair de katılım gösterecek.

Kocaeli Kitap Fuarı Başladı

Ziyaretçilerini ağırlayan fuara katılım oldukça yoğun katılımcılarda bir hayli heyecanlı. Bu yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlaması beklenen fuarda Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'te 15 Ekim'de katılacak. Fuar 15 Ekim'e kadar her gün 10.30 ve 21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kocaeli # kitap fuarı
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