Küçükçekmece’de Trabzon Günleri

Memleketinden uzak yaşayan büyük kentlere akın etmiş insanlar için bir sürden beri memleket günleri düzenleniyor. Küçükçekmece'de yaşayan Trabzonlular da Trabzon Günleri'nde bir araya geldiler, doyasıya eğlendiler.

Küçükçekmece’de Trabzon Günleri
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Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı, 3. Trabzon günlerine ev sahipliği yapıyor. Küçükçekmece Belediyesi’nin Küçükçekmece Trabzonlular Derneği ile ortaklaşa düzenlediği Trabzon günleri başladı. 4 gün boyunca sürecek festivalin ilk gününde Karadeniz müziğinin sevilen sanatçıları Nuray Aksoy ve Selçuk Balcı sahne aldı. Festivalin açılışına Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Trabzonlular Derneği Başkanı Hafız Şirazi Kaba, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Trabzon Günleri Başladı

 Başkan Çebi ve protokol üyelerinin, vatandaşlara hamsi ve helva ikramı ile başlayan etkinlik, horon gösterileri ve konserler ile devam etti. Etkinlik alanında yöresel yemekler ve el sanatlarının yer aldığı stantların yanı sıra el emeği ürünlerden oluşan Hünerli Eller standı da yer aldı. 

ANTEPLİOĞLU: GENÇLER, MEMLEKET ÖZLEMİNİ BU FESTİVALLERLE GİDERİYOR 

Etkinliğe katılan Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, ‘’Küçükçekmece Kaymakamı olarak katıldığım ilk organizasyon Trabzon günleri oldu. Buradaki canlılığı, hareketliliği görünce çok mutlu oldum. Trabzonlu hemşerilerimizin bir araya gelerek kendi kültürlerini yaşatmaları ve genç nesillere aktarmaları çok önemli. Memleketlerine gidemeyen gençlerimiz o ruhu ve bilinci bu festivaller sayesinde yaşıyor. Programda emeği geçen Belediye Başkanımıza ve Trabzon Derneği yöneticilerine teşekkür ederim’’ dedi.


KEMAL ÇEBİ: AMACIMIZ KÜLTÜRÜMÜZÜ NESİLDEN NESİLE TAŞIYABİLMEK

Belediye Başkanı Kemal Çebi festivalin açılış konuşmasında, ‘’ Amacımız Trabzon günlerini geleneksel hale getirmek ve her yıl bu tarihlerde bir araya gelerek kültürümüzü nesilden nesile taşıyabilmek. Küçükçekmece’deki bütün hemşerilerimizle birlikte kültürümüzü yaşayabilmek, Trabzon’un el sanatlarını ve kültürünü yeni nesillere tanıtabilmektir. 4 gün boyunca Fevzi Çakmak Meydanı’nda eğlenceler olacak, bütün İstanbulluları Trabzon günlerine davet ediyorum. Ayrıca etkinlikte emeği geçen Trabzon Derneği ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ dedi.

FESTİVAL 24 EYLÜLE KADAR DEVAM EDECEK 


Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı’nda 24 Eylül’e dek  devam edecek olan Trabzon Festivali’nde; Hülya Polat, Onay Şahin, Hızır Dinçer ve Erkan Yeşilyurt gibi sevilen sanatçılar sahne alacak. Ayrıca Haşim Albayrak, Ali Karaca ve İbrahim Hakkı Gündoğdu gibi isimlerin keyifli söyleşileri de ziyaretçilerle buluşacak. 

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