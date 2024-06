Küçükçiftlik Bahçe Sineması 2 Temmuz’da Başlıyor!

İstanbulluları yıldızların altında sezonun dikkat çeken sinema filmleriyle buluşturacak olan KüçükÇiftlik Bahçe Sineması, temmuz ve ağustos ayları boyunca salı akşamları sinemaseverleri ağırlayacak. 2 Temmuz Salı akşamı, sevgi ve birlik mesajıyla nesillere ilham vermiş bir ikon olan Bob Marley’nin hayatını ve müziğini konu alan “Bob Marley: One Love” ile başlayacak olan gösterimler, dünya sinemasında öne çıkan ve ödül kazanan yapımlardan oluşan bir seçkiyle devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Tuborg A.Ş. katkıları ve URU organizasyonuyla düzenlenen KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nın biletleri Mobilet’te ve KüçükÇiftlik Park gişesinde!

Sıcak yaz akşamlarında sinemaseverlere yemyeşil bahçe ortamında, açık havada film izleme keyfi sunan KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nda gösterimler, 2 Temmuz – 24 Ağustos 2024 tarihleri arasında her hafta salı akşamı gerçekleşecek. İstanbullular, şehrin merkezi KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de yaz boyunca, lezzetli yiyecek ve içecek alternatifleri eşliğinde sinema gecelerinin tadını çıkaracaklar.

URU organizasyonu ve Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla gerçekleşen KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nın 2024 seçkisi, sezonun çok konuşulan ve çok beğenilen yapımlarını bir araya getiriyor. 2 Temmuz Salı akşamı reggae müziğin efsanevi ismi Bob Marley’in hayatını anlatan biyografik film “Bob Marley: One Love” ile başlayacak gösterimlerde Wim Wenders’ın, yabancı film dalında Oscar’a aday gösterilen son filmi “Mükemmel Günler” (Perfect Days); Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’ye layık görülen “Bir Düşüşün Anatomisi” (Anatomied’une chute); başrollerini Emma Stone, Willem Dafoe ve Mark Ruffalo’nun paylaştığı Yorgos Lanthimos imzalı “Zavallılar” (Poor Things); 2024 Oscar Ödülleri Uluslararası En İyi Film kategorisinde aday gösterilen “Öğretmenler Odası” (Das Lehrerzimmer); başrollerini Leonardo Di Caprio, Robert De Niro ve Lily Gladstone’un paylaştığı Martin Scorsese imzalı “Dolunay Katilleri” (Killers Of The Flower Moon); Andrew Scott’ın çok beğenilen tek kişilik performansıyla “Vanya”; Celine Song’un dramatik bir göç hikâyesi anlattığı ve yılın en iyi romantik filmi olarak gösterilen “Başka Bir Hayatta” (Past Lives) ve Jim Jarmusch’un yazıp yönettiği, başrollerinde Tilda Swinton ile Tom Hiddleston’ın yer aldığı “Sadece Âşıklar Hayatta Kalır” (Only Lovers Left Alive) filmleri seyirciyle buluşacak.

Kapı açılış saati 19.30, film başlama saati 21.00 olan gösterimlerin biletleri Mobilet’ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilir.

KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması 2024 Programı

2 Temmuz Salı 21.00 “Bob Marley: One Love” (2024)

9 Temmuz Salı 21.00 “Mükemmel Günler” (Perfect Days) (2023)

16 Temmuz Salı 21.00 “Bir Düşüşün Anatomisi” (Anatomied’une chute) (2023)

23 Temmuz Salı 21.00 “Zavallılar” (Poor Things) (2023)

30 Temmuz Salı 21.00 “Öğretmenler Odası” (Das Lehrerzimmer) (2023)

6 Ağustos Salı 21.00 “Dolunay Katilleri” (Killers Of The FlowerMoon) (2023)

13 Ağustos Salı 21.00 “Vanya” (2024)

20 Ağustos Salı 21.00 “Başka Bir Hayatta” (Past Lives) (2023)

27 Ağustos Salı 21.00 “Sadece Âşıklar Hayatta Kalır” (Only Lovers Left Alive) (2013)