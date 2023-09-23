Kütahya'da dikkat çeken keşif! 2 bin yıllık makyaj malzemeleri bulundu

Kütahya'da UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde dikkat çekici keşif yapıldı. Keşifte Roma döneminde kadınların 2 bin yıl önce kullandığı makyaj malzemeleri bulundu.

Kütahya'da dikkat çeken keşif! 2 bin yıllık makyaj malzemeleri bulundu
Kütahya'da 2 bin yıllık makyaj malzemeleri bulundu
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Kütahya'da bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde Roma dönemi kadınların 2 bin yıl önce kullandığı makyaj malzemeleri ve bijuteri ürünlerine ait kalıntılar gün ışığına çıkarıldı. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan antik kent Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor.

2 bin yıllık makyaj malzemeleri bulundu

Antik Kentte Bujiteri Dükkanı Bulundu

Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, Antik kentin çarşı alanında yürütülen çalışmalarda bujiteri dükkanı bulunduğunu söyledi. Dükkan içerisinde çeşitli takı ürünlerinin yanı sıra 2 bin yıl öncesine ait makyaj malzemeleri ortaya çıkarıldı. Antik kent çevresinde keşfedilen yazıtlar, bölgenin tarihi hakkında önemli bilgiler veriyor.

2 bin yıllık makyaj malzemeleri bulundu

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Kütahya # Kütahya # makyaj
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2 bin yıllık makyaj malzemeleri bulundu
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