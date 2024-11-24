Kütahya'da kültür ve sanat rüzgarı esti

Etkinlik, ödül töreninden önce düzenlenen bir sergi ile başladı. Sergide, Kütahya'nın kültürel değerlerini, tarihi ve doğal güzelliklerini konu alan resimler sergilendi. Eserler, şehrin zengin mirasını gözler önüne sererek büyük beğeni topladı. Sanatseverler, sergiye yoğun ilgi gösterdi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Sergi açılışının ardından düzenlenen ödül töreninde, Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi. Ödüller, “Kütahya Kültürel Değerleri, Tarihi ve Doğal Güzellikleri Resim Yarışması,” “Geleneksel Senaryo Yarışması,” “Geleneksel 3. Hisarlı Ahmet Türk Halk Müziği Ses Yarışması” ve “Uluslararası Geleneksel Şair Şeyhi Şiir Yarışması” gibi dallarda verildi.

ETKİNLİKLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Kemalettin Ekici, etkinliklerin Kütahya'nın kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağladığını vurguladı. Ekici, gelecekte bu tür organizasyonların daha geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiğini ifade ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ahmet Uluçay Kültür ve Sanat Sezonu Finali, Kütahya'nın zengin kültürel mirasını bir kez daha ortaya koyarak sanatseverlere unutulmaz bir gün yaşattı.