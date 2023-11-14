Macaristan’da Romeo ve Juliet’i Oynayan Başrol Oyuncuları Hastaneye Kaldırıldı!

Macaristan Budapeşte Ulusal Tiyatrosu’nda Romeo ve Juliet’i oynayan tiyatro oyuncuları, oyun oynadıkları esnada balkondan düşerek ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Macaristan’da Romeo ve Juliet’i Oynayan Başrol Oyuncuları Hastaneye Kaldırıldı!
Macaristan’da Tiyatrocular Balkondan Düştü!
Son Güncelleme:

Budapeşte Ulusal Tiyatrosu’nda Romeo ve Juliet’i oynayan başrol oyuncuları, oyun sırasında balkondan düştü. Ağır yaralanan oyuncular, hastaneye kaldırıldı.
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Ulusal Tiyatro’da geçtiğimiz cuma akşamı akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İngiliz yazar William Shakespeare’nin Romeo ve Juliet oyununda başrolü oynayan Julia Szasz ile Otto Lajos Horvath, oyunun ikinci perdesinde sahnede dekor görevi gören 3 metre yükseklikteki balkondan düştü. Ağır yaralanan oyuncular tiyatroya çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vücutlarında kırıklar tespit edilen iki oyuncunun ameliyat edildiği, durumlarının ağır, ancak stabil olduğu açıklandı.


Tiyatro Müdürü İstifa Etti Belitti!

Olayın ardından Ulusal Tiyatro yönetimi soruşturma başlattı. 2013 yılından beri Ulusal Tiyatro Müdürü olarak görev yapan Attila Vidnyanszky ise Macaristan Kültür Bakanı Janos Csak’a istifasını sundu. Bakan Csak’ın konu açıklığa kavuşana kadar Vidnyanszky’nin istifasını beklettiği öğrenildi.

Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi Engelli Öğrencileri İş Sahibi Yapıyor!Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi Engelli Öğrencileri İş Sahibi Yapıyor!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# tiyatro # oyuncu
Çok Okunanlar
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bugün Olan Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Bugün Olan Depremler Hissedildi Mi?
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu!
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Cezaları Belli Oldu!
Nevrigül Cinayetinde Ne Oldu?
Nevrigül Cinayetinde Ne Oldu?
İstanbul'da 6 İlçede Su Kesilecek! Akşama Kadar Su Gelmeyecek Olan İlçeler Hangileri?
İstanbul'da 6 İlçede Su Kesilecek! Akşama Kadar Su Gelmeyecek Olan İlçeler Hangileri?
İstanbullular Müjde: Sonunda Artmaya Başladı? Ancak Yeterli Mi?
İstanbullular Müjde: Sonunda Artmaya Başladı? Ancak Yeterli Mi?
Öne Çıkanlar Hamas, İsrail zırhlılarını böyle süpürüp attı! Hamas, İsrail zırhlılarını böyle süpürüp attı! Osmanlı Mirası Reyhanın Mükemmel Faydaları! Osmanlı Mirası Reyhanın Mükemmel Faydaları!