Mazhar Alanson'un acı kaybı!
Ünlü sanatçı, MFÖ grubunun başarılı solisti Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti. Eda Alanson'un ani bir hastalık nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Türk müziğinin ünlü sanatçılardından, MFÖ grubunun başarılı solisti Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'dan acı haber geldi.
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Eda Alanson'un hayatını kaybettiğini duyurdu.
MESAM'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MFÖ grubunun başarılı solisti Mazhar Alanson'un kızı, değerli üyemiz Eda Alanson'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
EDA ALANSON KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?
Eda Alanson, Mazhar Alanson'un ilk eşi olan Hale Alanson'la birlikteliğinden dünyaya gelmişti.
Mazhar Alanson ve kızı Eda Alanson, 2009’da yayınlanan "Kirpi" filminde birlikte yer almıştı.
Filmde, Eda Alanson da oyuncu kadrosunda bulunmuş ve aynı zamanda metin yazarlığı yapmıştı.
Eda Alanson, gazetecilik ve metin yazarlığı yapmasıyla tanınıyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı