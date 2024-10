Murat Ülker’e "En Çok Satan", Selin Saraçoğlu Bayraklı’ya "Usta Çevirmen" ödülü

2014 yılında büyük hayallerle yola çıkan The Kitap’ın, Le Vapur Magique’de gerçekleştirdiği Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri etkinliği, sanat tarihçisi Süleyman Faruk Han Göncüoğlu’nun İstanbul’un büyüleyici tarihini ve kültürel zenginliklerini aktardığı sunumuyla renklendi.

THE KİTAP, PROF. DR. ALİ ATIF BİR'İN VİZYONUYLA 10. YILINI KUTLUYOR

Başlangıçtaki küçük ekip, misyonlarını “çok satan değil, iyi kitap üretmek” olarak belirleyen The Kitap, 10. yılında kurucusu Prof. Dr. Ali Atıf Bir’in kitaplara olan aşkıyla şekillenmeye devam ediyor. Kuruluşunun ilk yılında sadece bir işletme kitabıyla adım attığı yayıncılık dünyasında, bugün 600’den fazla kitabı satışta olan, her yaştan okuyucuya hitap eden bir yayınevine dönüşen The Kitap, güçlü ekibiyle kitap sevgisini daha fazla kişiyle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye’nin kültür hayatına katkı sunarken, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda fark yaratmaya devam ediyor.

"KÜL ŞEHİR", DON KİŞOT İYİ EDEBİYET ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU

Törende, Don Kişot İyi Edebiyat Ödülü “Kül Şehir” adlı romanıyla Hakan Karakaşoğlu’na verildi. En Çok Satan Yazar Ödülü Murat Ülker’e takdim edilirken, Tematik En Çok Satan Yazar Ödülü Bahattin Aydın’a, Usta Çevirmen Ödülü Selin Saraçoğlu Bayraklı’ya, En Başarılı Satış Kanalı Ödülü D&R’a, En Başarılı Matbaa Ödülü Yaz Basım’a, En Başarılı İş Ortağı Ödülü Şok Marketler’e, En Başarılı Paydaş Ödülü Sabri Ülker Vakfı’na, En Üretken Telif Ajansları Ödülü ise, Kalem Ajans ve Akçalı’ya layık görüldü.