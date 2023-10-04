Müzeler dile geldi, İstanbul'da İtalyan müzeleri konuşuyor! İstanbul Modern'in söyleyişi serisi başlıyor

2012 yılından beri Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Modern'in ev sahipliği yaptığı "Müzeler Konuşuyor" etkinlikleri devam ediyor. Üç yıl aradan sonra söyleyişi serilerine devam eden İstanbul Modern 6 Ekim'de ilk oturumu ile başlıyor. İlk müze söyleyişi ise İtalya ile başlayacak.

Etkinlik, İtalyan İstanbul Başkonsolosluğu ve İtalyan Kültür Merkezinin İstanbul Modern ile yaptığı işbirliği ile düzenlenecek. Müzeden yapılan açıklamaya göre İtalya'daki 6 sanat kurumu temsilcisi İstanbul'da sanatçılar, sanatseverler ve meslektaşları ile bir araya gelecek.

"Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz İtalya" serisinin ilk konuşmacısı Castello di Rivoli Çağdaş Sanat Müzesi Direktörü Carolyn Christov-Bakargiev olacak. Etkinlikte, İtalya'daki müzelerin ve kültür-sanat kurumlarının bu alandaki özgün katkılarına, kurumların tarihlerine, organizasyon yapılarına ve gelecek stratejilerine ışık tutulacak.

Castello di Rivoli Çağdaş Sanat Müzesi'nin yanı sıra Punta della Dogana ve Palazzo Grassi (Venedik), Mambo (Bolonya), GAMeC (Bergamo), Fondazione Prada (Milano ve Venedik) ile MAXXI (Roma) gibi önemli kurumların temsilcileri söyleşi serisinde yer alacak.

Etkinlik, Türkçe simultane çeviriyle ücretsiz gerçekleştirilecek. Programa ilişkin ayrıntılı bilgi almak için İstanbul Modern’in internet sitesi ziyaret edilebilir.

PROGRAM KAPSAMINDA HANGİ ÜLKELELERİN MÜZELERİ BEKLENİYOR?

Tam adı "Günümüzde müzeler: Bir vaka analizi olarak Castello di Rivoli" olan ve 6 Ekim cuma günü saat 19.00'da gerçekleşecek olan ilk etkinlik İstanbul Modern Oditoryumda yer bulacak.

Müze internet sitesinde etkinliğin detaylarına dair şu bilgilere yer veriyor:

Bulunduğu yerleşkeyle Orta Çağ’dan günümüze dönüşen tarihe tanıklık eden Castello di Rivoli – Çağdaş Sanat Müzesi, kapsamlı bir restorasyon sonrası 1984 yılında İtalya’nın ilk çağdaş sanat müzesi olarak kapılarını açtı. İtalya’nın kuzeybatısında yer alan Piyemonte bölgesinin başkenti Torino’nun hemen dışındaki Rivoli’de bulunan yerleşke, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Savoy Hanedanı’na ait sarayın ev sahipliğindeki müze, ziyaretçilerle buluşturduğu sergi ve programlarla birlikte öncülük ettiği araştırmalar aracılığıyla güncel dönüşümlere mercek tutarken geçmişle etkileşim kurmaya olanak tanıyor.

Daha önce Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'dan da temsilcilerle gerçekleşen etkinlikler pandemi gibi nedenlerle 3 yıl ara vermek durumunda kalmışlardı.