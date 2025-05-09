Nazan Öncel'den kötü haber: Durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel’den sağlık durumuyla ilgili hayranlarını endişelendiren bir paylaşım geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Nazan Öncel'den kötü haber: Durumu nasıl?
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69 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve anjiyo sürecine başlandığını duyurdu.

Nazan Öncel, yaşadıklarını şu ifadelerle aktardı:

"Ambulansa kadar bana eşlik eden kedim Türkan’a, ‘Bekle beni, sana söz, geleceğim’ dedim. Sabah 06.00’da eve döndüğümde beni cümle kapısında karşıladı. Bugün yine hastanedeyim… Anjiyo sürecine geçildi… Yarın akşamki konser için sizlere bir özür borcum var. Biletleriniz geçerlidir. Lütfen affedin."

Sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları Öncel’e geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

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