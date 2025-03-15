"Ne Zha 2" gişede rekor kırdı: Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri arasına girdi

Çin’in efsanevi karakterlerinden Ne Zha'nın maceralarını konu alan "Ne Zha 2", sinema dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Film, 2 milyar doları aşan gişe geliriyle tüm zamanların en çok kazanan 5 filmi arasına girdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
"Ne Zha 2" gişede rekor kırdı: Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri arasına girdi
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Çin edebiyatının klasik eserlerinden Fıngşın Yanyi (Tanrıların Tayini) adlı romandan uyarlanan fantezi türündeki animasyon filmi Ne Zha 2, gişe başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Çin haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, sinema bileti satış platformu Maoyan’ın verilerine göre, film 45. gününde ön satışlar dahil 15 milyar yuan (yaklaşık 2,09 milyar dolar) hasılata ulaştı.

Bu başarıyla Ne Zha 2, 2015 yapımı Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor filmini geride bırakarak tüm zamanların en çok hasılat elde eden 5. filmi oldu.

6 Şubat'ta 5,77 milyar yuan (804 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşan Ne Zha 2, böylece Çin sinema tarihinin en yüksek gişe hasılatına sahip yapımı unvanını kazandı. Daha önceki rekor, 2021 yapımı Çangçin Gölü Muharebesi filmine aitti.

8 Şubat'ta 1 milyar doları aşarak bu eşiği geçen ilk Hollywood dışı yapım olan film, 10 Şubat itibarıyla 160 milyondan fazla izleyiciye ulaşarak 2017 yapımı Kurt Savaşçısı 2’yi geride bıraktı ve "Çin’in en fazla izlenen filmi" unvanını elde etti.

ANİMASYON FİLMLER ARASINDA DÜNYA LİDERİ

Film, 17 Şubat’ta vizyona girişinin 20. gününde, 2019 yapımı Aslan Kral filmini geçerek dünya çapında en çok hasılat yapan 10. film oldu. Ayrıca, Çin ve Asya’dan tüm zamanların en çok kazanan 10 filmi arasına giren ilk yapım olarak kayıtlara geçti.

18 Şubat’ta, vizyondaki üçüncü haftasında, 2024 yapımı Ters Yüz 2’yi geride bırakarak "dünya çapında en fazla gişe hasılatı yapan animasyon filmi" unvanını aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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