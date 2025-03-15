Erciyes’te nefes kesen mücadele: Türkiye Snowboard Şampiyonası sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Snowboard Şampiyonası, yoğun katılımla tamamlandı. Antalya, Ankara, Bursa, Bitlis, Eskişehir, Erzurum, İstanbul, Isparta, Kars, Kayseri ve Muş’tan gelen toplam 160 sporcu, şampiyonada üstün performans sergiledi.

Şampiyonanın ilk gününde sporcular, paralel büyük slalom yarışlarında mücadele etti. Sert rekabetin yaşandığı yarışlarda sporcular, en iyi dereceyi yapabilmek için zorlu parkurda hız ve dengeyi en iyi şekilde kullanmaya çalıştı.

FİNAL YARIŞLARI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

Şampiyonanın ikinci gününde ise paralel slalom yarışları düzenlendi. Kar ve soğuk hava koşullarına rağmen sporcular yüksek performanslarıyla izleyenlere büyük bir heyecan yaşattı. Sporcuların birbirleriyle saniyeler içinde yarıştığı müsabakalar, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Yarışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Törene, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı katıldı.