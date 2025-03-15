Erciyes’te nefes kesen mücadele: Türkiye Snowboard Şampiyonası sona erdi

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Snowboard Şampiyonası'nda büyük heyecan yaşandı. İki gün süren zorlu mücadelelerin ardından dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Erciyes’te nefes kesen mücadele: Türkiye Snowboard Şampiyonası sona erdi
Yayınlanma:

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Snowboard Şampiyonası, yoğun katılımla tamamlandı. Antalya, Ankara, Bursa, Bitlis, Eskişehir, Erzurum, İstanbul, Isparta, Kars, Kayseri ve Muş’tan gelen toplam 160 sporcu, şampiyonada üstün performans sergiledi.

Şampiyonanın ilk gününde sporcular, paralel büyük slalom yarışlarında mücadele etti. Sert rekabetin yaşandığı yarışlarda sporcular, en iyi dereceyi yapabilmek için zorlu parkurda hız ve dengeyi en iyi şekilde kullanmaya çalıştı.

FİNAL YARIŞLARI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

Şampiyonanın ikinci gününde ise paralel slalom yarışları düzenlendi. Kar ve soğuk hava koşullarına rağmen sporcular yüksek performanslarıyla izleyenlere büyük bir heyecan yaşattı. Sporcuların birbirleriyle saniyeler içinde yarıştığı müsabakalar, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Yarışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Törene, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı katıldı.

Bodrum’da feci kaza: Marina çalışanı tekne ile pasarella arasında sıkışarak hayatını kaybettiBodrum’da feci kaza: Marina çalışanı tekne ile pasarella arasında sıkışarak hayatını kaybettiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

erciyes
Günün Manşetleri
Türkiye genelinde dev narkotik operasyonu
Eski emniyet müdürü yakalandı
Fener Rum Patrikhanesi ABD’den fon alıyor mu?
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Kar yağışı ve sert soğuk kapıda!
Interpol’ün peşindeki katil zanlısı İzmir’de yakalandı!
‘Survivor gibiyiz ama reytingimiz yok!’
Flash Haber TV'nin sahibine gözaltı
Okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
Sahipsiz köpek sorunu büyüyor
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Fenerbahçe’de penaltı krizi Fenerbahçe’de penaltı krizi
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Arda Güler paylaşılamıyor! Arda Güler paylaşılamıyor!
Eski emniyet müdürü yakalandı Eski emniyet müdürü yakalandı