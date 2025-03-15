Bodrum’da feci kaza: Marina çalışanı tekne ile pasarella arasında sıkışarak hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir marinada meydana gelen trajik kaza sonucu bir çalışan yaşamını yitirdi. Tekne ile pasarella arasında sıkışan Soner Bülent Uysal, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bodrum’da feci kaza: Marina çalışanı tekne ile pasarella arasında sıkışarak hayatını kaybetti
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Muğla’nın gözde turizm merkezlerinden Bodrum’un Turgutreis Mahallesi'ndeki bir marinada çalışan Soner Bülent Uysal, henüz bilinmeyen bir sebeple tekne ile pasarella (teknenin iskele ile bağlantısını sağlayan arka tarafındaki tahta merdiven köprü) arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Olayın ardından çevredeki çalışanlar durumu fark edip hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Uysal’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çalışan kurtarılamadı.

Cenaze, Muğla Adli Tip Kurumu'na gönderildi.

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