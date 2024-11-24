O yapı Hyllarima Antik Kenti'nde bulundu!

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda surlarla çevrili olan Hyllarima yerleşimi, tiyatro, meclis binası ve agora gibi önemli yapıları içeriyor. Kentteki surlar ve anıtsal teras duvarlarında kullanılan taşların yerel alanlardan temin edildiği, mermerlerin ise doğudaki ocaklardan getirildiği tahmin ediliyor.

Roma döneminde sikke basan kentlerden biri olan Hyllarima'da kazılar, Geleceğe Miras projesi kapsamında, Doç. Dr. Bekir Özer'in liderliğinde sürdürülüyor. Bu yılki kazı çalışmaları, sütunlu yapılarla çevrili büyük teras duvarlarının bulunduğu alanda yoğunlaşıyor. Ayrıca Agora bölgesinde de kazılar devam ediyor.

Özer, ilk başta tapınak olabileceği düşünülen alanın sonunda, Hyllarima'nın ilk anıtsal çeşmesinin bulunduğunu belirtti. Bu çeşmenin, kentin merkezi ve en önemli noktasında yer alması oldukça dikkat çekici. Helenistik Dönem'de inşa edilen bu yapının, Roma Dönemi'nde özellikle 2. ve 4. yüzyıllarda aktif olarak kullanıldığı düşünülüyor. Geleceğe Miras projesi kapsamında Agora'daki dükkanların sınırlarının belirlenerek, her bir dükkanda ayrı ayrı kazı yapılması planlanıyor.