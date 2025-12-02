Öğrencilerden, üretim ve müzik idollerine anlamlı ziyaret

Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, okul müdürü Mustafa Gönan ile öğretmenler Canan Özmen, Seda Eren, Nezih Altan, Hande İlkak ve Sibel Gümüş'ün öncülüğünde, Arp ve Anadolu enstrümanlarının dünya çapında tanınan üretim markası ''Anatolian Harps"ı ziyaret etti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde konumlanan atölye, genç sanatçı adaylarına barok dönemi enstrümanı olan arpın sadece kuramsal bilgilerini değil, aynı zamanda Ali Öztürk ve Zeynep Öykü rehberliğinde "teorik bilginin pratiğe dönüşümü" deneyimini yaşattı. Ziyaret sırasında öğrenciler, enstrümanın yapım aşamalarına yakından şahit olma ve ustalardan dinleme imkanı buldu. Geziyi organize eden öğretmenlerden Canan Özmen tarafından kaleme alınan teşekkür metninde, öğrencilerin sosyal medyayı yalnızca eğlence amaçlı değil, aynı zamanda araştırma ve bilgi edinme amacıyla etkin bir şekilde kullandıkları özellikle vurgulandı. Özmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEBİ gibi uygulamalarla internet üzerinden bilgi aktarımını teşvik etmesine işaret ederek, öğrencilerin Anatolian Harps hakkında gerekli bilgilere sosyal medya vasıtasıyla ulaştığını ifade etti.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA UZANAN ULUSLARARASI BAŞARI

Ünlü arp sanatçısı Zeynep Öykü ile rock müziğin unutulmaz isimlerinden müzisyen Ali Öztürk liderliğindeki Anatolian Harps, Arp ve diğer Anadolu kökenli enstrümanları modern ve geleneksel teknikleri harmanlayarak üretiyor ve bu sayede küresel bir markaya dönüştü. Marka, özellikle son iki yıldır yoğun bir taleple karşılaşıyor; Galler, İngiltere, İtalya'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeye başarılı ihracatlar gerçekleştirerek, Türkiye'nin sanatsal üretim gücünü uluslararası arenaya taşıyor.

Anatolian Harps'ın kuruluş felsefesindeki en dikkat çekici unsur, üretim faaliyetlerini metropoller yerine, istihdamın yayılması ilkesi doğrultusunda Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde sürdürmesidir. Bu stratejik tercih, hem yerel kalkınmayı destekliyor hem de Anadolu'nun üretken ruhunu tüm dünyaya tanıtıyor. Ziyarette, Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Anatolian Harps'ın kurucuları Ali Öztürk ve Zeynep Öykü ile tanışmanın heyecanını yaşadı. Dünya genelinde saygın bir arp sanatçısı olarak tanınan Zeynep Öykü, özel davetlerle uluslararası platformlarda Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Rock müziğin efsanevi icracılarından Ali Öztürk ise, müziğe olan tutkusunu enstrüman üretimine taşıyarak sanat disiplinleri arasında bir köprü kuruyor. Öğrenciler, bu ziyarette Barok Dönem Enstrümanı olan Arp'ı ilk kez yakından görme, dokunma ve yapım aşamalarına şahit olma şansının yanı sıra, farklı disiplinlerden gelen iki idolün ilham verici kariyer yolculuklarını da dinleme fırsatı buldu.

Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi yönetimi ve öğrencileri, bu kıymetli deneyimi kendilerine sağlayan Anatolian Harps ailesine ve özellikle kurucular Ali Öztürk ve Zeynep Öykü'ye şükranlarını şu metinlerle sundu:

ÖĞRETMENLER: "HER YERDE BULAMAYACAKLARI BİR DENEYİM"

"Biz Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi yönetici ve öğretmenleri olarak öğrencilerimizi, müzik alanına dair geçmişten geleceğe uzanan bir yelpazede yetiştiriyoruz. Bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışıyoruz. Önceliğimiz insan olmanın gerektirdiği değerlerimize sahip çıkmak ve öğrencilerimizi bu ışıkla yetiştirmek. Ve tabii ki alanlarında hiç bir bilgi ve kültürden geri bırakmamak. İşte tam da bu anlamda bugün buradayız.Haklarında önemli bilgiler edindiğimiz 'Anatolian Harps' öğrencilerimize, kolay kolay her yerde bulamayacakları bir deneyimi sunuyor bize bugün. Bizim için çok özel olan bu ziyaretimizde öğrencilerimiz ilk defa Klasik Batı Müziğinin önemli enstrümanlarından biri olan Arp'ı yakından tanıyıp, üretim sürecinde deneyim kazanacaklar.

Dünya çapında tanınan ve ülkemize değer katan 'Anatolian Harps'a bize ayırdıkları çok değerli zamanları ve bize kattıkları değerli bilgiler için müteşekkiriz."

ÖĞRENCİLER: "ALİ ÖZTÜRK VE ZEYNEP ÖYKÜ İLE TANIŞMIŞ OLMANIN HEYECANINI VE GURURUNU YAŞIYORUZ"

"Biz Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri olarak, öğretmenlerimize ve bu gün burada bizi ağırlayan 'Anatolian Harps'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öğrenciler ve tüm yaş grubumuz olarak genelde sosyal medya ve internet kullanımı olarak eleştiriliriz büyüklerimiz tarafından. Oysa ki bizler interneti aynı zamanda araştırmalarımız ve bilgi kaynağı olarak da değerlendiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız bile bizlere sunduğu MEBİ uygulamaları ile internet üzerinden bilgi aktarımı yaparak faydalı kullanım sağlamamız konusunda yol gösterici örnek oluyor. Anatolian Harps hakkında önemli bilgilere de sosyal medyadan ulaştık. Bugün burada olmamızı sağlayan öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz, bizlere her zaman yol gösterici idollerimiz olarak destek oluyorlar. Bizler 'Barok Dönem' enstrümanı olan Arp'i bugüne kadar sadece kuramsal olarak bilgilerle fotoğraflardan gördük öğrendik. Oysa bugün burada öğretmenlerimiz sayesinde hem güzel bir dinletiye şahit olup ve hem de Arp'i yakından tanıma, dokunma, yapımına şahit olma şansını yakaladık. Ve biz bugün burada 'Anatolian Harps' in sahipleri Ali Öztürk ve Zeynep Öykü ile tanışmış olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz."