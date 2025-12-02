15 yıl sahte kimlikle yaşadı: “Mobilyacı Mehmet” müebbetlik firariymiş!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve 9. JASAT Timi, kapsamlı çalışmalar yürüttü.

Bu çalışmalar neticesinde, 45 yaşındaki Süleyman Kaya'nın (S.K.), Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi sanayi bölgesinde, başkasına ait kimlik bilgileriyle gizlendiği belirlendi.

Yapılan ayrıntılı incelemeler sonucu, zanlının ciddi suçlardan arandığı tespit edildi. Hakkında, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masası'nın 04.10.2011 tarih ve 2011/1-2243 sayılı kararıyla "Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak (PKK/KCK)" suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunuyordu. Ayrıca, İskenderun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08.11.2024 tarih ve 2024/621 sayılı ve İskenderun 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 02.02.2024 tarih ve 2024/529 sayılı kararlarıyla "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suçlarından da aranmaya devam ettiği ortaya çıktı.

ÇEVRESİNİ KANDIRDI, AİLE KURDU

Süleyman Kaya’nın, bölge sakinleri tarafından yaklaşık 8 yıl boyunca "Mobilyacı Mehmet" olarak tanındığı saptandı. Firari, kendisini kuzenine ait M.G. kimlik bilgileriyle tanıtarak çevresinde güvenilir bir imaj oluşturmayı başarmıştı. Kaya'nın ayrıca, Y.A. isimli bir kadınla resmi olmayan bir birliktelikten iki çocuğunun olduğu da tespit edilen bilgiler arasında yer aldı.

JASAT ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla yakalanan Süleyman Kaya, tamamlanan yasal süreçlerin ardından kesinleşmiş müebbet hapis cezasının infazı için Söke Cezaevi'ne sevk edildi.