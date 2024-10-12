Okuyan ve okutan şehir Kayseri'de 7'nci Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ziyaretçi rekorları kıran Kayseri Kitap Fuarı’nın 7’ncisinin açılışı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, Kayseri protokolü ile yazar, şair ve düşünürlerin katıldığı muhteşem bir tören ile gerçekleşti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, okutan ve okuyan şehir Kayseri'de her yıl bir önceki ziyaretçi sayısının rekorunu kıran ve alanında örnek gösterilen Kayseri Kitap Fuarı’nın 7’ncisine ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Kitap Fuarı’nın kapılarını yedinci kez kitapseverlere açtı.

Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, rektörler, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, müdürler, ünlü şair ve yazarlardan İlber Ortaylı, Serdar Tuncer, Şermin Yaşar, Mehmet Ali Bulut, Nurullah Genç ile Türkiye’nin 35 ilinden gelen öğretmenler ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan törende Başkan Büyükkılıç, ‘Kayseri 7’nci Kitap Fuarı’mızın mimarı’ diye nitelendirilerek, kürsüye davet edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, tarihi dokuyu koruma anlamında çalışmaların devam edeceğini belirterek, “15 kütüphanesi olan belediyeyiz, taçlandırma adına millet bahçesi içerisine 6 bin metrekarelik yeni kütüphanemiz ile Kültür Bakanlığımızla iş birliğinde millet kütüphanesinin en güzellerinden birini Kayseri’mizde hayata geçireceğiz” dedi.

ALİMLER VE VELİLER ŞEHRİ KAYSERİ

Kütüphanelere 300 bin kişinin üye olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “24 saat hizmet veren kütüphaneler ile gerek Talas’ta gerekse merkezde makarr-ı ulema, makarr-ı evliya, âlimler ve veliler şehri olarak bilinen bu güzel şehrimize 5 üniversite, Sayın Valimizin deyimiyle 6’ncı üniversite KAYMEK ile yüz binlere ulaşan çalışmalarımız ile bu konuda epey mesafe aldık. Bu sene itibariyle 300 bin kitapseverimizin kütüphanelerimize üye olduğunu hatırlatarak, gerekli destekleri sağlamak bizim için olmazsa olmazımızdır” diye konuştu.

Büyükkılıç, bu fuarın hayata geçirilmesinde katkısı olan tüm yazarlara ve yayınevlerine hem ‘hoş geldiniz’ deyip hem de teşekkür ederek, “Sayın Valimize ve kıymetli ekibine, milli eğitim camiamıza, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin çalışkan, gayretli ekibine, Sun Fuarcılık’a ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"BU SENE BU REKORUN DAHA DA ÜZERİNE ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ"

Geçen sene 1 milyonun üzerinde insanın fuara katıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “El ele, gönül gönle verince neler yapıldığını görüyoruz. Geçen sene altıncısını gerçekleştirdiğimiz fuarda 1 milyonun üzerinde insan, kitaplarla buluştu, yazarlarla söyleşi ve imza gününde bir araya geldi, yayınevleri ile tanışma fırsatı bulurken, bu sene bu rekorun daha da üzerine çıkacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin gelişip, güzelleştiğini vurgulayarak, geçtiğimiz hafta Gastronomi Günleri’nde yüz binlerce insanın millet bahçesine akın ettiğini, hem yerel ürünleri tanıttıklarını hem sosyal bir aktivite gerçekleştirdiklerini hem de ticarete canlılık sağladıklarını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kitap Fuarı’nda ücretsiz ulaşım imkânı da sağlanacağını ifade ederek, “Kayseri’ye yakışır bir anlayış içerisinde sürecek, ulaşım desteği verilecek, kitaplarla ilgili ücretsiz çekler dağıtılacak. Ağaçlarda da kitapların açtığını hep beraber görmekten keyif alıyoruz” dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise Kayseri’nin, Anadolu’nun, bozkırın tam ortasında sessiz sedasız başarı hikâyeleri yazdığını dile getirdi. Vali Çiçek konuşmasında, “Bu şehir ihracat rekorları kırıyor. Bu şehir Türkiye ekonomisine katma değer üretiyor. İthalatının iki katı ihracat yapıyor. İstihdamda işsizliğin en az olduğu illerden oluyor. Ormanı olmadığı halde mobilyada ihracat rekorları kırıyor. Bunlar tesadüfen olmuyor. Bunlar ilime, bilime, kitaba, âlime verilen değerle oluyor. Bu şehrin köklerinde Kayseri Lisesi gibi makarr-ı ulema şehir olmasının çok büyük önemi var” ifadelerinde bulundu.

"BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'A BÖYLE BİR FUAR DÜZENLEDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM, AYAKTA ALKIŞLIYORUM"

Vali Çiçek, fuarı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükılıç’a teşekkür etti. Çiçek, “Şehrin gelişmesi için kültürel anlamda gelişmesi için çok büyük çaba gösteren, bazen dezavantajlara rağmen mücadeleyi bırakmayan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ a böyle bir fuar düzenlediği için teşekkür ediyorum, ayakta alkışlıyorum” diyerek emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Konuşmasına Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı selamlayarak ve vefat eden Prof. Dr. Alev Alatlı’yı anarak başlayan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de okumaya ve kitapların önemine işaret etti. Böhürler, Kayseri’nin âlimlerinden bahsederek, şehrin bir kütüphaneler şehri olduğunu da vurguladı.

Fuarın katılımcılarına teşriflerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Kayseri Kitap Fuarı’nın son 7 yıldır sürekli artan bir ivmesi olduğunu kaydetti ve rekorların devam edeceğini murat ettiklerini belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada tüm Türkiye’yi kitap fuarına davet ettiğini, Kayseri’de çok güzel şeyler olduğunu ifade etti.

"KAYSERİ OKUMAYA VE OKUTMAYA ÇOK MERAKLI BİR ŞEHİRDİR"

Ünlü Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da Kayseri’nin okumaya ve okutmaya meraklı bir şehir olduğuna dikkat çekerek, “Kayseri benim bildiğim okumaya ve okutmaya çok meraklı bir şehirdir. Bu özelliği ile tanınır” dedi.

Kayseri kitap fuarlarının bazılarına katıldığını hatırlatan Prof. Dr. Ortaylı, “Şimdiye kadar düzenlenen 7 fuarın bazılarına katıldım, büyük ilgi var. Zaten fuar rekor ziyaretçi bakımında da önde gidiyormuş. Çok takdir ettiğimiz, saygı duyduğumuz belediye başkanımız, ilgili müdürlükler, Kayseri halkına bu yüzden teşekkür ve tebrik etmek herkesin borcudur” diye konuştu.

Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı ise Kayseri Kitap Fuarı’nın, Türkiye’nin ziyaretçi sayısı rekorunu 4 yıldır elinde bulundurduğuna vurgu yaparak, “Düşünce dünyamızı zenginleştirmek, yeni ufuklara yelken açmak, okuma sevgisini paylaşmak için 412 yayın evi, 513 yazar kadromuz ile buradayız” ifadelerini kullandı. Saçmacı, Büyükşehir Belediyesi'ne ve fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç’ın yer aldığı protokol, kurdele kesimi ile açılan kitap fuarını ziyaret ederek, stantlarda hem yazar hem de kitapseverler ile bir araya geldi. Büyükkılıç, kitapseverlere fuarda kitap alımında kullanmak için hediye kuponu da dağıtmayı ihmal etmedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kitap fuarları, birincisinde 582 bin, ikincisinde 672 bin, üçüncüsünde 798 bin, dördüncüsünde 815 bin 119 ve beşincisinde 935 bin 638 kişi tarafından ziyaret edilmiş, her yıl, bir önceki yılın ziyaretçi rekorunu kırmıştı. 6’ncı kitap fuarı ise yine kendi rekorunu kırarak, 1 milyon 39 bin 93 kişiyi konuk ederken, 7’nci Kayseri Kitap Fuarı’na çok sayıda kitapseverin gelmesi bekleniyor.