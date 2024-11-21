Oltan Filarmoni,Atatürk ve Latife Hanım'ın hikayesini ilk kez sahneye taşıdı

Olten Sanat Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen ve Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında sahnelenmiş olan “Kemal ile Latife Danslı Anlatımı”, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Olten Filarmoni Orkestrası, hem müziğin hem de sanatın birleştirici gücünü bu özel projeyle bir kez daha gözler önüne serdi. Bu eşsiz performans oldukça beğeni topladı. Tolga Taviş yönetimindeki orkestraya, Burcu Sürmeli Borovalı’nın koreografisi ve İzmir Devlet Opera ve Bale sanatçılarının etkileyici dansları eşlik etti.

Performans sırasında Zübeyde Hanım, Salih Bozok, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü ve Fahrettin Altay gibi karakterler de canlandırılarak eserin tarihi boyutuna katkıda bulunarak eseri zenginleştirdi.

Olten Sanat İcra Kurulu Başkanı Fatma Olten; “Olten Filarmoni Orkestrası ile Kemal ve Latife’nin hikayesini sahneye taşımak, bizler için hem duygusal hem de sanatsal bir deneyim oldu. Eserde sadece onların ilişkisini değil, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarının ruhunu da sahnede izledik. İzleyicilerden aldığımız coşkulu alkışlar, bu emeğin en güzel karşılığıdır” dedi.