Osman Ağa karakteriyle hafızalara kazınmıştı… şimdi tacizle suçlanıyor!

Ünlü oyuncu Cezmi Baskın, kamuoyunu sarsan bir taciz iddiasının odağında yer aldı. “Akasya Durağı” dizisindeki Osman Ağa karakteriyle hafızalara kazınan Baskın’a, 2014 yılında katıldığı bir film galasında tacizde bulunduğu iddiası yöneltildi. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddia, sanat camiasında şok etkisi yaratırken, Cezmi Baskın’dan jet hızıyla yalanlama geldi.

Cezmi Baskın, hakkında ortaya atılan iddianın temelsiz olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Hakkımda ortaya atılan asılsız taciz iddiası beni çok üzdü.

Öncelikle böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını, iddiayı ortaya atan kişiyi tanımadığımı ifade etmek isterim.

İddiaya göre olay, 2014 yılında rol aldığım “Bizum Hoca” filminin Ankara galasında gerçekleşmiş! O filmde birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarım “iddia”yı ortaya atan kişinin filmin basın çalışmalarında dahi yer almadığını, yalnızca ilk Trabzon galasına katıldığını ve orada aşırı alkol aldığı gerekçesiyle sonrasında filmle ilişiğinin kesildiğini söyledi. Yani tacizin yaşandığını iddia ettiği galada kendisi yokmuş!

Yıllar boyunca çok sayıda projede birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım benim kişiliğime ve neyi yapıp yapmayacağıma tanıktır. Adımın böyle bir iddianın içinde yer alması benim ve sevenlerim için çok büyük bir yıkım ve üzüntü nedeni oldu.

Tüm bu nedenlerle hakkımı adli merciler nezdinde arayacağımı ve en kısa süre içinde hukuki süreci başlatacağımı bilmenizi istiyorum.

Saygılarımla”