Pablo Picasso'nun eserleri İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sergileniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca ünlü Pablo Picasso’nun eserlerinin sergilendiği galeriyi gezdi. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenen eserler, 31 Aralık’a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivali kapsamında Pablo Picasso’nun eserlerinin sergilendiği galeriyi gezdi.

Sergi, Pablo Picasso'nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçılar tarafından onaylanmış 170 parçayı bir araya getiriyor.

Pablo Picasso'nun eserleri İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sergileniyor - Resim : 1

Galeriyi gezdikten sonra açıklama yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, vatandaşların kültür yolu festivallerine katılımından dolayı memnun olduğunu söyledi. Ersoy, "Bu sene 16 şehirle Kültür Yolu Festivali'ni sürdürüyoruz. Ve 13’üncü durakta İstanbul’dayız. Çok yoğun bir katılımla Kültür Yolu İstanbul Festivali devam ediyor. Sergilerimiz yoğun ziyaretçi alıyor bu da bizi fazlasıyla memnun ediyor. Aslında Kültür Yolu Festivalleri amacına uygun bir şekilde halkımızı kültürle ve sanatla ve uluslararası kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenen eserler, 31 Aralık’a kadar sanatseverlerin uğrak noktası olmaya devam edecek.

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