Prof. Dr. Haluk Harun Duman Sanat Hayatı’nda

Zafer Bilgin'in Ulusal Kanal'da Cumartesi günleri sunduğu Sanat Hayatı'nda sanatla hayat arasında duvar yok anlayışı ile konular ele alınıyor. Bu hafta dalında uzman Prof. Dr. Haluk Harun Duman ile tarih boyunca Türk Savaş Edebiyatı konusu değerlendirilecek.

Prof. Dr. Haluk Harun Duman Sanat Hayatı’nda
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Zafer Bilgin’in hazırlayıp sunduğu Sanat Hayatı’nda bu hafta Prof. Dr. Haluk Harun Duman konuk oluyor. Haluk Harun Duman ile Türk Savaş Edebiyatı ele alınacak. 

İzlencede irdelenecek konu başlıkları şöyle:

İslamiyet Öncesi Türk Savaş Edebiyatı: Destanlar Dönemi

İslamiyet Sonrası Türk Savaş Edebiyatı

Türk Tarihine Yön Veren Savaşlar ve Edebiyatları

Kurtuluş Savaşı Edebiyatı

Kore Savaşı Edebiyatı

Kıbrıs Barış Harekâtı Edebiyatı

Sanat Hayatı 23 Eylül Cumartesi saat 16:00’da Ulusal Kanal'da canlı olarak ekrana geliyor.

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