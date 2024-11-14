Rammstein solisti Till Lindemann İstanbul'da konser verecek

Alman ünlü müzik grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann, gelecek yıl İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Rammstein solisti Till Lindemann İstanbul'da konser verecek
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Lindemann, 6 Aralık 2025'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verecek.

Konserin biletleri, 18 Kasım saat 16.00'da ön satışta, 20 Kasım'da saat 16.00'da ise genel satışta olacak.

Geçen yıl Avrupa turnesinin ardından sanatçı, 2025 sonbaharında "Meine Welt (Benim Dünyam)" adlı turnesini Almanya'nın yanı sıra Avrupa'da gerçekleştirecek.​​​​​​​

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