“Rewind/Roma” sergisi 12 Aralık’ta CerModern’de açılıyor

Alarm-Art sanatçılarının Roma’yı sanatsal bir arayışla yorumladığı eserlerden oluşan “Rewind/Roma” sergisi, 12 Aralık’ta CerModern’de sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 12 Ocak 2025’e kadar ziyarete açık olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
“Rewind/Roma” sergisi 12 Aralık’ta CerModern’de açılıyor
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CerModern’in ev sahipliğinde gerçekleşecek sergide, Alarm-Art grubundan sanatçılar Hakan Esmer, Serdar Leblebici, Özgür Eryılmaz ve Semih Kaplan, Roma’nın tarihsel ve kültürel derinliklerini desen, fotoğraf ve video notlarıyla yorumluyor. İtalya’ya yapılan bu sanatsal yolculuğa, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de fotoğrafçılığıyla eşlik etti.

Sanatçılar, Roma’nın zamansız ruhunu ve ikonlaşmış mekanlarını sanatsal perspektifle ele alarak Vatikan Müzeleri, Borghese Galerisi ve Sistina Şapeli gibi şehrin ikonik noktalarını eserlerinde ölümsüzleştirdi.

Ziyaret Bilgileri:

Tarih: 12 Aralık 2024 – 12 Ocak 2025

Yer: CerModern, Ankara

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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