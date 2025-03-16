"Romeo ve Juliet" balesi 21 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu!

21 yıl sonra sahneye çıkan ünlü "Romeo ve Juliet" balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu. Bu büyüleyici gösteri, aşkın, tutkunun, nefretin ve fedakarlığın derin duygusal dünyasını sahneye taşıdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
"Romeo ve Juliet" balesi 21 yıl aradan sonra sanatseverlerle buluştu!
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 21 yıl aradan sonra yeniden sahneye koyduğu "Romeo ve Juliet" balesiyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. William Shakespeare'in ünlü trajedisinden uyarlanan ve Sergey Prokofyev'in müziğiyle hayat bulan bu bale gösterisi, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda büyük ilgi gördü.

Bale, tutku, aşk, nefret ve fedakarlık gibi evrensel duyguları işleyerek izleyicilerine derin bir duygusal deneyim sundu. Klasik balenin teknik incelikleriyle birleşen dramatik anlatım, ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin tasarladığı koreografiyle beğeniye sunuldu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Zdravko Lazarov'un yönetiminde eser boyunca müzikle eşlik ederken, dekor tasarımını Ferhat Karakaya, kostümleri Serdar Başbuğ ve ışık tasarımını Önder Arık hazırladı. Sahne tasarımındaki detaylar, eserin dramatik yapısını derinleştirirken, izleyiciyi 16. yüzyıl Verona'sına adeta taşıdı.

Bale, Shakespeare'in klasik eseriyle aynı tutkulu atmosferi yakalayarak, izleyicileri karakterlerin içsel çatışmalarına tanıklık etmeye davet etti. Juliet rolünde Berfu Elmas, Romeo rolünde ise Batur Büklü performans sergileyerek izleyicilerden tam not aldı.

Eserde, "Mercutio" rolünde Matthew Solovieff, "Tybalt" rolünde Mehmet Nuri Arkan, "Benvolio" rolünde Arda Erkara, "Paris" rolünde Yücel Emre Kaynarsu, "Lord Capulet" rolünde Onur Tunay gibi ünlü isimler de yer aldı. Ayrıca, Commedia dell'arte (İtalyan komedisi) bölümünde "Colombina" rolünde Ayça Anıl ve "Arlecchino" rolünde Ardis Kanat Tekkanat gibi isimler sahne aldı.

MART VE NİSAN AYLARINDA DEVAM EDECEK

"Romeo ve Juliet" balesi, büyük ilgiyle sahnelenmeye devam edecek. 19, 20, 26 ve 27 Mart tarihlerinde AKM'de yeniden izlenebilecek bu unutulmaz performans, 2, 3, 16, 22 ve 29 Nisan tarihlerinde de seyirciyle buluşacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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