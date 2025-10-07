Sahnede fenalaşmıştı… Ünlü şarkıcı Halid Beslic’ten acı haber geldi

Bosna Hersek’in unutulmaz sanatçılarından Halid Bešlić, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcının vefatı, yalnızca memleketi Bosna’da değil, tüm Balkanlar’da büyük üzüntü yarattı.

Bosna Hersekli ünlü şarkıcı Halid Bešlić, tedavi gördüğü Saraybosna’daki Klinik Merkezi Onkoloji Bölümü’nde hayatını kaybetti. Haber Global'e göre, Bešlić’in bir süredir devam eden hastalık süreci, bugün acı bir sonla noktalandı.

Balkan müziğinin duygusal sesi olarak bilinen sanatçının ölüm haberi, hem Bosna Hersek’te hem de Balkan coğrafyasının tamamında derin bir üzüntüyle karşılandı.

SAHNEDE FENALAŞMIŞTI

Bešlić’in sağlık sorunları, 15 Ağustos’ta Banja Luka’da verdiği konser sırasında ortaya çıktı.
Konserin ilerleyen dakikalarında sahnede fenalaşan sanatçı, acil olarak hastaneye kaldırılmıştı.
Tedavi altına alınan Bešlić, daha sonra Saraybosna’daki Klinik Merkez Onkoloji servisine sevk edildi.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen sanatçının sağlık durumu giderek kötüleşti ve bugün yaşamını yitirdiği açıklandı.

1953 yılında Bosna Hersek’in Knežina kentinde dünyaya gelen Halid Bešlić, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı. Özellikle eski Yugoslavya döneminde Balkan müziğinin en sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Sanat yaşamı boyunca yüzlerce konser veren Bešlić, hem romantik hem de halk müziği tarzındaki eserleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Onun duygusal sesi ve sade üslubu, yalnızca Bosna’da değil, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya gibi birçok ülkede dinleyicilerin gönlünde taht kurdu.

