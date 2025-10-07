Gençlerbirliği’nde flaş gelişme! Başkan Osman Sungur istifa etti

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, sağlık sorunları ve kişisel nedenleri gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Sungur, paylaşımında Süper Lig’e yeniden dönmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, görevinden istifa etti.

Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapan Sungur, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ve kişisel nedenlersebebiyle başkanlık görevini bıraktığını duyurdu.

Sungur açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Asırlık çınar Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün başkanlığına geldiğim günden bu yana en büyük hedefim bu güzide kulübü hak ettiği yere, yeniden Süper Lig’e taşımak oldu. Seneler sonra Süper Lig’e yeniden dönerek camiamıza bu gururu yaşatmanın onurunu taşımak, hayatımın en anlamlı başarılarından biri olarak kalacaktır.”

Kulüp için elinden gelen her fedakârlığı yaptığını belirten Sungur, “Görevim boyunca her adımda ben ve yönetim kurulu üyelerim bu kulübün köklü tarihine ve değerlerine layık olmaya gayret ettik. Bugün ayrılırken kalbimin bir parçasını burada bırakıyor olsam da, yönetim kurulundaki arkadaşlarımın kulübü layık olduğu seviyeye taşıyacaklarına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Sungur, görev süresi boyunca hiçbir yönetim kurulu üyesiyle sorun yaşamadığını da vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

