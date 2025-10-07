İbrahim Kalın yarın Mısır’a gidiyor! Türkiye ateşkes müzakerelerine katılacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, yarın Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak. Kalın’ın, toplantı öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileriyle ikili görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, yarın (8 Ekim 2025) Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenecek Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak.

Kalın’ın, toplantı öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileriyle bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmelerde, ateşkes sürecine ilişkin son gelişmeler ve müzakerelerde izlenecek diplomatik adımlar ele alındı.

Geçen hafta Doha’da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır’da başlamıştı. Türkiye de bu süreçte aktif rol alıyor.

İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kalın’ın yarın katılacağı görüşmelerde öncelikli gündem maddeleri arasında Gazze’de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası yapılması ve insani yardımların ulaştırılması bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

