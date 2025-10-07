Türkiye’den AİHM hamlesi: 'Selahattin Demirtaş kararı yeniden değerlendirilsin'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 8 Temmuz 2025 tarihinde Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin “ihlal” kararı vermesinin ardından Türkiye’den yeni bir hamle geldi.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti, AİHM’in 2. Dairesi tarafından alınan kararın AİHM Büyük Dairesi’nde yeniden ele alınması yönünde resmi başvuruda bulundu.

Türkiye, kararın gerekçesinde yer alan hukuki değerlendirmelerin eksik olduğunu ve davanın Büyük Daire nezdinde tekrar incelenmesi gerektiğini bildirdi.

SÜRE BUGÜN DOLUYORDU

Türkiye’nin başvuru için yaptığı bu hamle, son gün olan 8 Ekim tarihinden hemen önce gerçekleşti. AİHM içtihatlarına göre tarafların, kararın açıklanmasının ardından üç ay içinde Büyük Daire’ye başvuru hakkı bulunuyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 8 Temmuz 2025’te açıkladığı kararda, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun “ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyet hakkı” kapsamında ihlal oluşturduğuna hükmetmişti.

Kararda, Demirtaş’ın tutukluluk sürecinin siyasi gerekçelere dayandığı ve bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddeleriyle bağdaşmadığı savunulmuştu. AİHM, Türkiye’ye ihlal tespitiyle birlikte tazminat ödemesi yönünde bir yükümlülük getirmemiş, ancak kararın yeniden değerlendirilmesi için iç hukukta bazı düzenlemelere gidilmesi gerektiğini belirtmişti.

DEMİRTAŞ’A 42 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 6-8 Ekim olayları davasında yargılanmıştı.

Mahkeme, Demirtaş’ı “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “suça teşvik” gibi altı ayrı suçtan 42 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Demirtaş, halen Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.